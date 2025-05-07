"Здивували навіть нас": на Покровському напрямку ЗС РФ підбиралися до позицій НГУ вплав (відео)

На Донеччині на Покровському напрямку нацгвардійцям із бригади "Спартан" НГУ вперше в житті довелося відбивати "плавучий" наступ росіян. Ті вирішили підібратися до їхніх позицій по воді.

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Про це повідомили у телеграм-каналі бригади "Спартан".

"Зірвали "плавучий наступ" росіян. "Спартан" відбивав різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть нас. На Покровському напрямку окупанти, що зазнають шалених втрат, з безнадії вирішили підібратися до українських позицій водоймою", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як група росіян занурилася у водойму і рухається по воді до українських позицій. Втім, така вилазка не залишилася непоміченою для українських операторів дронів і вони стежили за цим "плавучим дійством" якийсь час, а потім просто припинили цей ворожий заплив скидами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що троє українських бійців, двоє з яких були пораненими, відбили штурм росіян, які в кілька разів переважали у кількості, і втримали позицію.

Також повідомлялося, що ЗСУ стабілізували ситуацію на Покровському напрямку, а подекуди навіть перехопили ініціативу. Втім, напрямок і далі залишається одним із найскладніших, а до кордону з Дніпропетровщиною ворогу подекуди лишилося менше 5 кілометрів.