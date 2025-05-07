Бій, що став символом мужності української піхоти: троє бійців ЗСУ відбили штурм взводу ЗС РФ (відео)

Троє українських бійців, двоє з яких були пораненими, відбили штурм росіян, які в кілька разів переважали у кількості, і втримали позицію.

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Про це повідомили у 1-й окремій танковій Сіверській бригаді.

Так, на одній з ділянок фронту ЗС РФ пішли штурмом на позиції, які тримали танкісти Сіверської бригади. Захоплення ворогом позиції відкривало росіянам шлях далі. Втім, троє військовослужбовців прийняли бій і вистояли.

"Троє воїнів 1 окремої танкової Сіверської бригади, двоє з яких були поранені, прийняли бій проти взводу противника — і не дали йому шансу. Бій, що став символом мужності української піхоти. Попри кількісну перевагу ворога, наші піхотинці вистояли. Відбили всі штурми. Залишилися на позиції", — повідомили у бригаді.

Танкісти розповідають, що кожен з них знав, що точка не може впасти оскільки за нею стоять інші підрозділи, і це могло ускладнити ситуацію і дати ворогу змогу просунутися вглиб української території.

"Вони не відступили. І не дали ворогу просунутись ані на метр", — зауважили у Сіверські танкові бригаді.

Також відбивати штурм росіян допомагали українські оператори дронів. Завдяки їхній можливості завдавати точкових ударів операторам вдалося організувати ефективну вогневу підтримку.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту ЗС РФ взяли в полон трьох бійців Сил оборони України. Їм на допомогу прийшли оператори дронів Державної прикордонної служби України і 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Їм разом далося відбити полонених у ворога.