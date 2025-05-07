Бой, ставший символом мужества украинской пехоты: трое бойцов ВСУ отбили штурм взвода ВС РФ (видео)

Трое украинских бойцов, двое из которых были ранеными, отбили штурм россиян, которые в несколько раз превосходили в количестве, и удержали позицию.

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Об этом сообщили в 1-й отдельной танковой Северской бригаде.

Так, на одном из участков фронта ВС РФ пошли штурмом на позиции, которые держали танкисты Северской бригады. Захват врагом позиции открывал россиянам путь дальше. Впрочем, трое военнослужащих приняли бой и выстояли.

"Трое воинов 1 отдельной танковой Северской бригады, двое из которых были ранены, приняли бой против взвода противника — и не дали ему шанса. Бой, ставший символом мужества украинской пехоты. Несмотря на количественное преимущество врага, наши пехотинцы выстояли. Отбили все штурмы. Остались на позиции", — сообщили в бригаде.

Танкисты рассказывают, что каждый из них знал, что точка не может упасть поскольку за ней стоят другие подразделения, и это могло осложнить ситуацию и дать врагу возможность продвинуться вглубь украинской территории.

"Они не отступили. И не дали врагу продвинуться ни на метр", — отметили в Северской танковой бригаде.

Также отбивать штурм россиян помогали украинские операторы дронов. Благодаря их возможности наносить точечные удары операторам удалось организовать эффективную огневую поддержку.

Напомним, что на одном из участков фронта ВС РФ взяли в плен трех бойцов Сил обороны Украины. Им на помощь пришли операторы дронов Государственной пограничной службы Украины и 1-й отдельной танковой Северской бригады. Им вместе удалось отбить пленных у врага.