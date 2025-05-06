ЗСУ стабілізували ситуацію на Покровському напрямку і повернули деякі позиції

Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, а подекуди навіть перехопили ініціативу. Втім, напрямок і далі залишається одним із найскладніших, а до кордону з Дніпропетровщиною ворогу подекуди лишилося менше 5 кілометрів.

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ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, а подекуди навіть перехопили ініціативу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, це вдалося зробити зусиллями 425-го окремого штурмового полку "Скала", який застосовує тактику активної оборони та нищить російських окупантів.

"Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом", — розповів Сирський.

Олександр Сирський нагороджує бійців полку "Скала"

Також головнокомандувач доповів, що під час своєї робочої поїздки нагородив військовослужбовців 425 полку почесними відзнаками.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 травня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Удачне тримається, а ЗС РФ штурмують Котлярівку і захопили частину Лисівки

Як повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 6 травня, на Покровському напрямку, за його інформацією, район Удачного єдиний який тримається та не підпускає противника до кордонів.

"Бійці тримають оборону та не дають ворогу рухатися. Також р*саки працюють дронами по передньому краю Котлиного біля залізки, намагаються дрібними групами просочитися до села та встановити контроль, наша піхота відбиває штурм. Так само, намагаємося тримати контроль на підступах до Покровська, райони Звірове-Піщане та північніше Шевченко", — розповів він.

"Мучной" зауважив, що ці ділянки залишаються складними, противник обстрілює місто, під удари потрапили район швейної фабрики, вул. Залізнична та біля ринку.

"В районі Лисівки триває бойова робота, ворога з села не вибито і про встановлення якось контролю не йде мова, р*саки перебувають у східній частині, північній та частина сидить у південній.

Нагадаємо, що російські окупанти на Херсонщині планують масштабну десантну операцію для форсування річки Дніпро. Вони стягли вже близько 300 човнів.