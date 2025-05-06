Стягнули 300 човнів: ЗС РФ готують десантну операцію на Херсонщині, — НГУ

Російські окупанти на Херсонщині планують масштабну десантну операцію для форсування річки Дніпро. Вони стягли вже близько 300 човнів.

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Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив офіцер водолазного загону "ОМЕГА" НГУ Юрій Ткачук.

"Активність ворога пожвавішала. Він починає підготовку до десантної операції. Сотні човнів. Йшлося про 300", — розповів він.

За його словами, бійці помітили підготовку до десантної операції, а також присікають спроби ЗС РФ висаджувати десант на острови, які контролюють Сили оборони України.

За словами Юрія Ткачука, ЗС РФ мають на меті встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Зараз є постійний рух техніки на Кінбурнській косі — там постійно з'являються ворожі автомобілі та системи РСЗВ, звідки завдаються удари по Миколаївщині, зокрема, по місту Очаків.

Втім, бійцям корпусу морської піхоти ЗСУ вдається систематично знищувати ворожу техніку на Кінбурнській косі.

"Захоплення островів дозволить окупантам розширити зону ураження для дронів та мінометів", — говорить офіцер водолазного загону "ОМЕГА" НГУ.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти настільки сильно обшивають свою техніку листами додаткового захисту, що бійцям Сил оборони тепер важко відрізнити, що саме до них їде.

Також 5 травня повідомлялося, що на різних ділянках до кордону з Дніпропетровщиною противнику лишається до 5 кілометрів. За новою тактикою противник одночасно починає штурмові дії на 5-6 ділянках.