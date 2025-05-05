"Просто починають бігти по полю": ЗСУ здивовані тактикою перегонів росіян на Покровському напрямку

Російські окупанти на Донеччині кидають всі сили, щоб до 9 травня вийти на кордони Дніпропетровської області. Через це почали застосовувати тактику одночасних штурмів із піхотою, де 1 із 10 російських штурмовиків має добігти до поставленої цілі.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів командир безпілотних систем "Булава" 72 бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Андрія Назаренка.

За його словами, противник продовжує штурми на Покровському напрямку із застосуванням великої кількості особового складу і економить броньовану техніку.

"Виключно м'ясом намагаються виконати поставлену задачу, а в них вона чітка — до 9 травня дійти до кордону Дніпропетровської області. Жодної тактичної переваги це противнику не надасть, це — виключно політичні амбіції", — говорить Андрій Назаренко.

За його словами, на різних ділянках до кордону з Дніпропетровщиною противнику лишається до 5 кілометрів. За новою тактикою противник одночасно починає штурмові дії на 5-6 ділянках. Це сплановані і скоординовані заходи.

"Рухаються по-різному. Буває 3–4 групи по 2 чоловіки, буває кілька груп по 5 чоловік. Це все відбувається одночасно. На ділянках, де вони не можуть проти, вони застосовують артилерію. Коли вони розуміють, що взагалі не можуть пройти якийсь шматок лісосмуги, то вони просто починають бігти по полю, по 2–3 чоловіки, при тому їх не бентежить, що поле всіяне тілами їхніх побратимів, і вони паралельно бачать, як ми знищуємо їхніх колег, але все одно один із 10 намагається добігти до поставленої задачі і там закріпитися", — розповів військовий.

Він додав, що ЗС РФ намагаються просуватися та масштабували їзду на мотоциклах на Покровському напрямку — 70% штурмів тут виключно на мотоциклах. Вони залітають на позиції і намагаються закріпитися.

Сили оборони зупиняють їх всіма можливими методами — працює і піхота, і артилерія, і мінування з БпЛА, скиди та ударні дрони.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку дрони Сил оборони почали залітати все далі і псувати плани росіян, які готуються до штурмів, знищуючи їхню логістику.

Також повідомлялося, що у Серебрянському лісі ЗС РФ авіацією вибили бійців ДПСУ з позицій, але ті змогли їх повернути за 2 дні.