Стали залітати далі: дрони ЗСУ "страйками" зривають росіянам плани на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку дрони Сил оборони почали залітати все далі і псувати плани росіян, які готуються до штурмів, знищуючи їхню логістику.

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Про це "Суспільному" розповів командир роти ударних БПАК батальйону безпілотних систем 115 окремої механізованої бригади Євген з позивним "Адвокат".

За його словами, на Лиманському напрямку російські окупанти проводять розвідку боєм у підготовці до штурмів. Українські захисники намагаються не підпускати російських штурмовиків до лінії бойового зіткнення, виявляти та знищувати заздалегідь.

На окупантів полюють під час будь-якого руху — чи то намагання змінити позицію, підвезти продукти чи боєприпаси. Через подібні постійні "страйки" ворог не має можливості готувати якісні штурми. Дронарі 115-ї бригади залітають все далі.

"Чим далі ворог буде виявлений, і куди буде діставати артилерія й засоби безпілотної авіації, тим безпечніше для хлопців на наших передових позиціях. Точну цифру я вам не скажу, тому що краще нехай ворогу це будем сюрпризом, але ми намагаємось якомога далі від лінії бойового зіткнення їх виявляти. І здійснювати вогневе ураження", — розповів командир роти ударних БПАК.

Нагадаємо, що у квітні Сили оборони України продовжували розносити техніку росіян на усіх ділянках. За квітень українські захисники уразили понад 80 тисяч цілей.

1 травня головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що завдяки тактиці активної оборони протягом квітня ЗСУ відновили загалом 115 позицій.