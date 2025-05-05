Стали залетать дальше: дроны ВСУ "страйками" срывают россиянам планы на Лиманском направлении

На Лиманском направлении дроны Сил обороны начали залетать все дальше и портить планы россиян, которые готовятся к штурмам, уничтожая их логистику.

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Об этом "Суспільному" рассказал командир роты ударных БПАК батальона беспилотных систем 115 отдельной механизированной бригады Евгений с позывным "Адвокат".

По его словам, на Лиманском направлении российские оккупанты проводят разведку боем в подготовке к штурмам. Украинские защитники стараются не подпускать российских штурмовиков к линии боевого соприкосновения, выявлять и уничтожать заранее.

На оккупантов охотятся во время любого движения — будь то попытка сменить позицию, подвезти продукты или боеприпасы. Из-за подобных постоянных "страйков" враг не имеет возможности готовить качественные штурмы. Дронари 115-й бригады залетают все дальше.

"Чем дальше враг будет обнаружен, и куда будет доставать артиллерия и средства беспилотной авиации, тем безопаснее для ребят на наших передовых позициях. Точную цифру я вам не скажу, потому что лучше пусть врагу это будем сюрпризом, но мы стараемся как можно дальше от линии боевого соприкосновения их обнаруживать. И осуществлять огневое поражение", — рассказал командир роты ударных БПАК.

Напомним, что в апреле Силы обороны Украины продолжали разносить технику россиян на всех участках. За апрель украинские защитники поразили более 80 тысяч целей.

1 мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря тактике активной обороны в течение апреля ВСУ восстановили в целом 115 позиций.