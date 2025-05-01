Вернули 115 утраченных позиций: Сырский озвучил успехи ВСУ в апреле

ВСУ сейчас сосредотачивают основные усилия на 4 основных направлениях, а благодаря тактике активной обороны успешно возвращают утраченные ранее позиции.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после совещания по итогам работы Вооруженных сил Украины в апреле 2025 года.

"Основные усилия сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций", — рассказал главком.

Он добавил, что украинские защитники также активно используют средства DeepStrike, благодаря чему в апреле было поражено 62 цели на территории Российской Федерации. Речь идет об уничтожении военных объектов и подрыве возможностей ВПК врага.

Также продолжается масштабирование подразделений до уровня бригад с усиленным беспилотным компонентом, комплектование приоритетных штурмовых полков и переход на корпусную систему управления и комплектование приоритетных штурмовых полков.

Александр Сырский отметил, что в рядах ВСУ улучшилась ситуация, которая касается совершения правонарушений в войске военнослужащими. Их количество снизилось на 43% против показателя 2024 года.

Напомним, что в Сумской области возле границы с Россией продолжаются интенсивные бои. Вражеские войска пытаются выбить подразделения ВСУ с территории Курской области и захватить украинские территории.

Также сообщалось, что ВС РФ открыли новое направление наступления в бассейне Днепра — на остров Бугаз, что неподалеку Кизомыса. Они пытаются высадить там десант и создать плацдарм.