Играют в "Робинзонаду": ВС РФ открыли новое направление возле острова Бугаз

ВС РФ открыли новое направление наступления в бассейне Днепра — на остров Бугаз, что недалеко от Кизомыса. Они пытаются высадить там десант и создать плацдарм.

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Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл новое направление — направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел ряд попыток высадиться в речной зоне. Это на самом юге Днепровской системы островов — остров Бугаз. Враг пытается высадиться на него, захватить там определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр", — отметил он.

Они пытаются на плавсредствах пересечь Днепр, но пока что им их планы не удаются, потому что Силы обороны Украины их успешно уничтожают.

"А если удается кому-то выжить на этих островах, то они там играют в такую импровизированную "Робинзонаду". Оттуда забрать враг уже не может своих бойцов, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы. А за несколько дней бывали случаи, что эти российские военнослужащие-"робинзоны" или сдаются в плен, или их уничтожают Силы обороны", — сообщил представитель Сил обороны юга.

Он заверил, что ВСУ держат это направление и пытаются отразить все попытки врага осуществить подобные форсирования.

Напомним, что на Харьковщине российские оккупанты продолжают на лодках перебираться через реку Оскол и окапываться ближе к позиции ВСУ.

Также сообщалось, что 28 апреля ВСУ уничтожили переправу, которую россияне использовали для обеспечения своих подразделений на Купянском направлении. Из-за этого оккупанты потеряли возможность переправляться через реку Жеребец и технику.