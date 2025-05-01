Грають в "Робінзонаду": ЗС РФ відкрили новий напрямок біля острова Бугаз

ЗС РФ відкрили новий напрямок наступу в басейні Дніпра — на острів Бугаз, що неподалік Кізомису. Вони намагаються висадити там десант і створити плацдарм.

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Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив новий напрямок — напрямок, на якому він активізувався і вже за декілька днів провів низку спроб висадитися у річковій зоні. Це на самому півдні Дніпровської системи островів — острів Бугаз. Ворог намагається висадитися на нього, захопити там певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро", — зауважив він.

Вони намагаються на плавзасобах перетнути Дніпро, але поки що їм їхні плани не вдаються, бо Сили оборони України їх успішно знищують.

"А якщо вдається комусь вижити на цих островах, то вони там грають в таку імпровізовану "Робінзонаду". Звідти забрати ворог вже не може своїх бійців, доставляє їм дронами і продукти, і воду, боєприпаси. А за декілька днів бували випадки, що ці російські військовослужбовці-"робінзони" або здаються в полон, або їх знищують Сили оборони", — повідомив речник Сил оборони півдня.

Він запевнив, що ЗСУ тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування.

Нагадаємо, що на Харківщині російські окупанти продовжують на човнах перебиратися через річку Оскіл і окопуватися ближче до позиції ЗСУ.

Також повідомлялося, що 28 квітня ЗСУ знищили переправу, яку росіяни використовували для забезпечення своїх підрозділів на Куп'янському напрямку. Через це окупанти втратили можливість переправлятися через річку Жеребець та техніку.