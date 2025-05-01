Повернули 115 втрачених позицій: Сирський озвучив успіхи ЗСУ в квітні

ЗСУ зараз зосереджують основні зусилля на 4 основних напрямках, а завдяки тактиці активної оборони успішно повертають втрачені раніше позиції.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради за підсумками роботи Збройних сил України у квітні 2025 року.

"Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", — розповів головком.

Він додав, що українські захисники також активно використовують засоби DeepStrike, завдяки чому у квітня було уражено 62 цілі на території Російської Федерації. Йдеться про знищення військових об'єктів і підрив спроможностей ВПК ворога.

Також триває масштабування підрозділів до рівня бригад із посиленим безпілотним компонентом, комплектування пріоритетних штурмових полків та перехід на корпусну систему управління та комплектування пріоритетних штурмових полків.

Олександр Сирський зауважив, що у лавах ЗСУ покращилася ситуація, яка стосується вчинення правопорушень у війську військовослужбовцями. Їхня кількість знизилася на 43% проти показника 2024 року.

Нагадаємо, що у Сумській області біля кордону з Росією тривають інтенсивні бої. Ворожі війська намагаються вибити підрозділи ЗСУ з території Курської області та захопити українські території.

Також повідомлялося, що ЗС РФ відкрили новий напрямок наступу в басейні Дніпра — на острів Бугаз, що неподалік Кізомису. Вони намагаються висадити там десант і створити плацдарм.