"Поражено и уничтожено более 83 тысяч целей": аналитики назвали потери россиян в апреле (инфографика)
В апреле Силы обороны Украины продолжали разносить технику россиян на всех участках. За апрель украинские защитники поразили более 80 тысяч целей.
Об этом сообщили Osint-аналитики проекта OsintFlow, использовав данные Russian Casualties.
По данным аналитиков в апреле 2025 года оккупанты потеряли 36 420 личного состава, среди которого как погибшие, так и раненые.
Что касается техники, то по данным аналитиков больше всего было потеряно БПЛА различного типа и автомобильной техники — самый большой показатель с начала полномасштабного российского вторжения.
Потери техники ВС РО в апреле 2025 года:
- танки — 227
- боевые бронированные машины — 508
- артиллерийские системы — 1584
- РСЗО — 28
- автомобильная техника — 4104 (наибольший показатель с начала полномасштабного вторжения)
- специальная техника — 82
- средства ПВО — 25
- БПЛА — 2939
- крылатые ракеты — 73.
Согласно информации Генштаба ВСУ за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными оккупанты потеряли 125 970 человек.
С начала года россияне потеряли 1 060 танков (поврежденными и уничтоженными). Больше всего танков за сутки они потеряли 19 октября 2023 года, когда в течение 24 часов украинские воины уничтожили или вывели из строя 55 вражеских машин.
Кроме этого, уже 2 месяц подряд ВС РФ продолжают терять значительное количество автомобильного транспорта и автоцистерн. В частности, только за одни сутки, 17 апреля 2025 года, они потеряли 312 единиц автотехники.
Также аналитики отмечают, что в апреле возросло количество боевых столкновений относительно марта: 4 647 против 4 270.
Кроме этого, в апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ в течение месяца украинскими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.
Напомним, что 1 мая главком Александр Сырский сообщил, что благодаря тактике активной обороны в течение апреля ВСУ восстановили в целом 115 позиций.