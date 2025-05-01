"Поражено и уничтожено более 83 тысяч целей": аналитики назвали потери россиян в апреле (инфографика)

В апреле Силы обороны Украины продолжали разносить технику россиян на всех участках. За апрель украинские защитники поразили более 80 тысяч целей.

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Об этом сообщили Osint-аналитики проекта OsintFlow, использовав данные Russian Casualties.

По данным аналитиков в апреле 2025 года оккупанты потеряли 36 420 личного состава, среди которого как погибшие, так и раненые.

Что касается техники, то по данным аналитиков больше всего было потеряно БПЛА различного типа и автомобильной техники — самый большой показатель с начала полномасштабного российского вторжения.

Потери техники ВС РО в апреле 2025 года:

танки — 227

боевые бронированные машины — 508

артиллерийские системы — 1584

РСЗО — 28

автомобильная техника — 4104 (наибольший показатель с начала полномасштабного вторжения)

специальная техника — 82

средства ПВО — 25

БПЛА — 2939

крылатые ракеты — 73.

Согласно информации Генштаба ВСУ за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными оккупанты потеряли 125 970 человек.

С начала года россияне потеряли 1 060 танков (поврежденными и уничтоженными). Больше всего танков за сутки они потеряли 19 октября 2023 года, когда в течение 24 часов украинские воины уничтожили или вывели из строя 55 вражеских машин.

Кроме этого, уже 2 месяц подряд ВС РФ продолжают терять значительное количество автомобильного транспорта и автоцистерн. В частности, только за одни сутки, 17 апреля 2025 года, они потеряли 312 единиц автотехники.

Также аналитики отмечают, что в апреле возросло количество боевых столкновений относительно марта: 4 647 против 4 270.

Кроме этого, в апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ в течение месяца украинскими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

Напомним, что 1 мая главком Александр Сырский сообщил, что благодаря тактике активной обороны в течение апреля ВСУ восстановили в целом 115 позиций.