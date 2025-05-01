"Уражено та знищено понад 83 тисячі цілей": аналітики назвали втрати росіян у квітні (інфографіка)

У квітні Сили оборони України продовжували розносити техніку росіян на усіх ділянках. За квітень українські захисники уразили понад 80 тисяч цілей.

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Про це повідомили Osint-аналітики проєкту OsintFlow, використавши дані Russian Casualties.

За даними аналітиків у квітні 2025 року окупанти втратили 36 420 особового складу, серед якого як загиблі, так і поранені.

Що стосується техніки, то за даними аналітиків найбільше було втрачено БПЛА різного типу і автомобільної техніки — найбільший показник від початку повномасштабного російського вторгнення.

Втрати техніки ЗС РВ в квітні 2025 року:

танки — 227

бойові броньовані машини — 508

артилерійські системи — 1584

РСЗВ — 28

автомобільна техніка — 4104 (найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення)

спеціальна техніка — 82

засоби ППО — 25

БПЛА — 2939

крилаті ракети — 73.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ за перший квартал 2025 року убитими та пораненими окупанти втратили 125 970 осіб.

Від початку року росіяни втратили 1 060 танків (пошкодженими та знищеними). Найбільше танків за добу вони втратили 19 жовтня 2023 року, коли упродовж 24 годин українські воїни знищили або вивели з ладу 55 ворожих машин.

Крім цього, вже 2 місяць поспіль ЗС РФ продовжують втрачати значну кількість автомобільного транспорту та автоцистерн. Зокрема, лише за одну добу, 17 квітня 2025 року, вони втратили 312 одиниць автотехніки.

Також аналітики зазначають, що у квітні зросла кількість бойових зіткнень відносно до березня: 4 647 проти 4 270.

Крім цього, у квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника. За даними командування СБС ЗСУ впродовж місяця українськими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%.

Нагадаємо, що 1 травня головком Олександр Сирський повідомив, що завдяки тактиці активної оборони протягом квітня ЗСУ відновили загалом 115 позицій.