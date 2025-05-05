"Просто начинают бежать по полю": ВСУ удивлены тактикой гонок россиян на Покровском направлении

Российские оккупанты в Донецкой области бросают все силы, чтобы до 9 мая выйти на границы Днепропетровской области. Поэтому начали применять тактику одновременных штурмов с пехотой, где 1 из 10 российских штурмовиков должен добежать до поставленной цели.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал командир беспилотных систем "Булава" 72 бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Андрея Назаренко.

По его словам, противник продолжает штурмы на Покровском направлении с применением большого количества личного состава и экономит бронированную технику.

"Исключительно мясом пытаются выполнить поставленную задачу, а у них она четкая — до 9 мая дойти до границы Днепропетровской области. Никакого тактического преимущества это противнику не даст, это — исключительно политические амбиции", — говорит Андрей Назаренко.

По его словам, на разных участках до границы с Днепропетровщиной противнику остается до 5 километров. По новой тактике противник одновременно начинает штурмовые действия на 5–6 участках. Это спланированные и скоординированные мероприятия.

"Двигаются по-разному. Бывает 3–4 группы по 2 человека, бывает несколько групп по 5 человек. Это все происходит одновременно. На участках, где они не могут против, они применяют артиллерию. Когда они понимают, что вообще не могут пройти какой-то кусок лесополосы, то они просто начинают бежать по полю, по 2–3 человека, при том их не смущает, что поле усеяно телами их собратьев, и они параллельно видят, как мы уничтожаем их коллег, но все равно один из 10 пытается добежать до поставленной задачи и там закрепиться", — рассказал военный.

Он добавил, что ВС РФ пытаются продвигаться и масштабировали езду на мотоциклах на Покровском направлении — 70% штурмов здесь исключительно на мотоциклах. Они залетают на позиции и пытаются закрепиться.

Силы обороны останавливают их всеми возможными методами — работает и пехота, и артиллерия, и минирование с БПЛА, сбросы и ударные дроны.

Напомним, что на Лиманском направлении дроны Сил обороны начали залетать все дальше и портить планы россиян, которые готовятся к штурмам, уничтожая их логистику.

Также сообщалось, что в Серебрянском лесу ВС РФ авиацией выбили бойцов ГПСУ с позиций, но те смогли их вернуть за 2 дня.