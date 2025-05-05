"Такое ощущение, будто ты уже погиб": бойцы "Шквала" показали штурмы РФ в Серебрянском лесу (видео)

ВС РФ пытаются наступать в Серебрянском лесу на Луганщине. Вражеские атаки отражают пограничники ГПСУ из комендатуры быстрого реагирования "Шквал".

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О том, как продолжаются бои в Серебрянском лесу показали в ГПСУ.

Бойцы рассказывают, что вражеские штурмы здесь случаются фактически ежедневно, но они тоже иногда "берут инициативу" и делают контратаки. Иногда враги просачиваются прямо на их позиции.

Как рассказывает пограничник "Бах", в Серебрянском лесу они каждые 3 дня менялись со смежным подразделением и в последний раз, когда смена уже состоялась и он сидел в бойнице, услышал хруст, поднял голову и увидел прямо перед собой оккупанта.

"Он на меня посмотрел, я на него. Он среагировал и открыл по мне огонь. Дальше завязался бой", — рассказал "Бах".

Другой боец говорит, что ближайшая дистанция боя с врагом у него была до 25 метров.

"Это было, когда "Бах" меня возбудил, я даже не успел обуть берцы — побежал в одном берце и мы приняли вдвоем бой. Я стрелял из автомата, потом давал охладиться стволу и стрелял из пулемета", — рассказал он.

Пограничник "Бах"

На помощь двум бойцам, которые вели бой, пришли дроны. Вражеский штурм был отбит и ликвидировано до 30 вражеских пехотинцев. Следующие две недели, говорят бойцы. были сверхсложными, вражеские штурмы не прекращались и могли продолжаться с утра до обеда и по несколько раз в день.

"Они подходили очень близко. И сразу брали под контроль все бойницы", — рассказывает "Бах".

Позже, говорят бойцы, стало ощущаться, что на штурм шли довольно подготовленные вражеские штурмовики, они делали накаты и использовали "дымы".

"В те моменты очень хотелось жить. У меня была единственная мысль — чтобы мне хватило БК. Во время одного штурма мне в бойницу даже залетела одна граната. Я ее увидел, быстро среагировал, отбежал и даже успел подождать, пока она сорвется. Она сорвалась и я дальше начал работать с пулеметом. Бушлат разорвало, кусок "радийки" оторвало, а так все целое. Это было чудо", — рассказывает один из пограничников.

Бойцы говорят, у врага во время штурма ничего не получилось, поэтому он направил на позиции пограничников авиацию. Сначала были сбросы, которые сбрасывали огонь и поджигали мешки с песком — они начали разлазиться, а песок высыпаться. Далее был взрыв.

"Взрыв был, как будто тебя в бетономешалке мешают — бросало по всему блиндажу. Ты чувствуешь, как будто с твоими органами что-то происходит внутри. Далее ты видишь перед собой огонь и ощущение, будто ты подлетаешь, в тебя летит все. Такое ощущение, будто все, ты уже погиб. На мне вырвало радийку, чем вырвало, меня забросило в нору. Мой побратим подбежал, отрыв меня и вытащил. Нам повезло, что наша позиция была укреплена", — рассказал "Бах".

После налета авиации пограничникам поступила команда об откате на соседнюю позицию, чтобы их не могли захватить в плен, поскольку после авиавзрыва у них "в живых" остались только два автомата. На их позиции зашли российские оккупанты.

Через пару дней бойцы вернули себе свои предыдущие позиции и восстановили их.

Напомним, что 8 бойцов ССО ВСУ вступили в бой с солдатами КНДР в Курской области. В результате столкновения северокорейцы потеряли взвод своих солдат.