"Їде все квадратне": як ЗС РФ ускладнюють роботу ЗСУ на Покровському напрямку

Російські окупанти на Покровському напрямку настільки обшивають свою техніку листами додаткового захисту, що бійцям Сил оборони тепер важко відрізнити, що саме до них їде.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Антонюк.

За її словами, штурми на ввіреній їм ділянці не зупиняються. Окупанти три дні поспіль можуть штурмувати, а потім слідує відносно "вихідний". Загалом росіяни застосовують піхоту, але іноді підключають і техніку — БМП, танки, бойові броньовані машини.

Кілька днів тому бійці 117-ї бригади відбили важкий механізований штурм. На позиції ЗСУ ЗС РФ намагалися прорватися великою кількістю "заліза".

"Це БМП, МТЛБ або броньовані машини. Також танки Т-72. Їх дуже важко розпізнати, тому що вони обварюють їх мангалами. Це залізо. Також закріплюють різною гумою, тому важко впізнати, воно їде все квадратне", — розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

Вона додала, що лише коли FPV-дрон, чи дрон зі скидом, який запалює цю техніку наближається до неї, тільки після цього можна розпізнати, що саме "їхало в нашому напрямку".

Нагадаємо, що 5 травня окупанти повідомили про нібито перекидання танків залізницею в Україну. Військовий експерт Олександр Коваленко назвав це фейком і спробою РФ показати нескінченість у неї броньованої техніки.