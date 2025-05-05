"Їде все квадратне": як ЗС РФ ускладнюють роботу ЗСУ на Покровському напрямку
Російські окупанти на Покровському напрямку настільки обшивають свою техніку листами додаткового захисту, що бійцям Сил оборони тепер важко відрізнити, що саме до них їде.
Про це в ефірі "Суспільного" розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Антонюк.
За її словами, штурми на ввіреній їм ділянці не зупиняються. Окупанти три дні поспіль можуть штурмувати, а потім слідує відносно "вихідний". Загалом росіяни застосовують піхоту, але іноді підключають і техніку — БМП, танки, бойові броньовані машини.
Кілька днів тому бійці 117-ї бригади відбили важкий механізований штурм. На позиції ЗСУ ЗС РФ намагалися прорватися великою кількістю "заліза".
"Це БМП, МТЛБ або броньовані машини. Також танки Т-72. Їх дуже важко розпізнати, тому що вони обварюють їх мангалами. Це залізо. Також закріплюють різною гумою, тому важко впізнати, воно їде все квадратне", — розповіла начальниця відділення комунікацій 117-ї окремої важкої механізованої бригади.
Вона додала, що лише коли FPV-дрон, чи дрон зі скидом, який запалює цю техніку наближається до неї, тільки після цього можна розпізнати, що саме "їхало в нашому напрямку".
Нагадаємо, що 5 травня окупанти повідомили про нібито перекидання танків залізницею в Україну. Військовий експерт Олександр Коваленко назвав це фейком і спробою РФ показати нескінченість у неї броньованої техніки.