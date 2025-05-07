"Удивили даже нас": на Покровском направлении ВС РФ подбирались к позициям НГУ вплавь (видео)

В Донецкой области на Покровском направлении нацгвардейцам из бригады "Спартан" НГУ впервые в жизни пришлось отражать "плавучее" наступление россиян. Те решили подобраться к их позициям по воде.

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Об этом сообщили в телеграмм-канале бригады "Спартан".

"Сорвали "плавучее наступление" россиян. "Спартан" отражал различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже нас. На Покровском направлении оккупанты, которые несут огромные потери, из безнадежности решили подобраться к украинским позициям по водоему", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как группа россиян погрузилась в водоем и движется по воде к украинским позициям. Впрочем, такая вылазка не осталась незамеченной для украинских операторов дронов и они следили за этим "плавучим действом" какое-то время, а потом просто прекратили этот вражеский заплыв сбросами.

Напомним, что ранее сообщалось, что трое украинских бойцов, двое из которых были ранеными, отбили штурм россиян, которые в несколько раз превосходили в количестве, и удержали позицию.

Также сообщалось, что ВСУ стабилизировали ситуацию на Покровском направлении, а кое-где даже перехватили инициативу. Впрочем, направление и дальше остается одним из самых сложных, а до границы с Днепропетровщиной врагу местами осталось менее 5 километров.