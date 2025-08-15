"Было несколько попаданий": Силы обороны атаковали место дислокации россиян в Енакиево (фото)

Россияне разместили пункт управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51 армии Вооруженных сил Российской Федерации в доме в оккупированном Енакиево. Ночью по военному объекту, расположенному в 50 км от линии фронта, ударили Силы обороны Украины.

В оккупированном городе Енакиево Донецкой области прогремели взрывы. Было атаковано здание учебного заведения, где засели россияне. В Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении места дислокации 132 ОМСБр ВС РФ.

"Было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали о других поражениях этой ночью. В частности, был поражен Сызранский НПЗ в РФ, который производит топливо, в частности, для авиации.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника, в ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение ряда важных объектов российского агрессора. В частности поражен Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ, который является одним из крупнейших в системе "Роснефти", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Аналитики проекта "КиберБорошно" идентифицировали место поражения в Енакиево. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

"В результате атаки по Енакиево была поражена школа №28. Анализируя существующие материалы в медиа можно утверждать, что попаданий было несколько и в разных местах", — говорится в публикации.

OSINT-аналитики подтвердили, что в школе располагалась 132 ОМСБр ВС РФ.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ в районе Бахмута. В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ поразили пункт управления перед новой волной наступления в Курской области. Погибло большое количество северокорейских и российских офицеров.