Добропільський "прорив": які сили зібрали ЗС РФ та як ЗСУ вдалось зрізати "клешню", — оглядач

Командування ЗС РФ намагалося зробити медійний ефект, посилення переговорних позицій Путіна на Алясці, хоча, очевидним було, що виживання російської "проривної" групи у умовах, у яких вони виявилися, була мінімальним, вважає Олександр Коваленко.

Related video

Добропільський "прорив", який днями стався на Донеччині, наробив у медіа багато шуму івимагає деякого пояснення подій, для того, щоб уникнути подальших маніпуляцій. На цьому наголосив військовий експерт Олександр Коваленко. Він проаналізував ситуацію і поділився своїми висновками.

На думку військового експерта, зараз ситуація стабілізована і відбувається процес відлову залишків "суїцидників".

Олександр Коваленко зауважує, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували угруповання чисельністю близько 110 тисяч осіб, а це тотальна перевага у особовому складі порівняно із силами оборони. Протягом останніх кількох тижнів командування ЗС РФ здійснило перегрупування та передислокацію 1-ї ОМСБр та 9-ї ОМСБр до району Родинського та Червоного Лиману. Так само, цей напрямок було посилено підрозділами 39-ї ОМСБр зі складу 68-го АК та підрозділів 2-ї ОВА.

"Очевидно було, що російські окупаційні війська промацуватимуть наші слабкі місця, і вони саме цим зайнялися", — зауважив експерт.

Наступ РФ — передісторія "прориву" під Добропіллям

Олександр Коваленко пояснює, що у період з 8 на 9 серпня ЗС РФ здійснили поглиблення малими піхотними групами в районі від Ново Шахового та на північ від нього. Окупанти, використовуючи складний рельєф місцевості — ботанічний заказник "Гектова балка" та "Грузька балка" та розриви між позиціями суміжних бригад намагалися проникнути в глибину оборони Сил оборони України.

Станом на 11 серпня ці підрозділи досягли крайньої точки виступу – населеного пункту Петрівка. Саме цей епізод згодом у публічному просторі став називатися "проривом", хоча на той момент окупанти вже були заблоковані в Петрівці і розпочато процес зачистки населеного пункту.

"Загальна чисельність сил противника, що діяли в цьому районі, становила трохи більше двох рот, від 200 до 250 тіл, а сама операція мала більше медійний характер. Очевидно, командування ЗС РФ намагалося зробити медійний ефект, посилення переговорних позицій Путіна на Алясці, хоча, очевидним було, що виживання російської "проривної" групи у умовах, у яких вони виявилися, була мінімальним", — наголосив Олександр Коваленко.

Карта боїв в районі Добропілля на Донеччині

"Прорив" ліквідовано, "кишка" зрізана

Військовий експерт інформує, що на сьогодні більшість окупанів-"суїцидників" ліквідована, а "кишка" зрізана. Українські захисники діють злагоджено та рішуче, знищуючи ворога та повертаючи українську територію.

Окремо він виділів дії бійців 1-го армійського корпусу НГУ "Азов" у взаємодії з підлеглими та суміжними підрозділами, що входять до оперативного підпорядкування оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". За його словами, ці підрозділи діяли професійно і злагоджено.

"Але те, що цю "кишку" вдалося зрізати, а "проривну" групу нейтралізувати, не означає, що можна видихнути. ЗС РФ накопичують на цьому напрямку ресурс, а також задіюють найбільш боєздатні підрозділи. Ситуація розвивається динамічно і допускати такі "прориви", традиційно, у місцях стику бригад давно вже як неприпустимо", — резюмував Олександр Коваленко.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

14 серпня повідомлялося, що на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині російські окупанти змогли закріпитися у східній частині Родинського, а ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію довкола "клешні", яку ЗС РФ утворили проривом в районі Добропілля.

Військовий експер Владислав Селезньов вважає, що російські окупанти не зможуть довго протриматися в "язику", який вони створили в районі Добропілля на Донеччині. Їм доведеться важко без підтримки техніки.

14 серпня в Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Українські захисники вживають усі необхідні заходи для виявлення та ліквідації ворожих диверсійно-розвідувальних груп.