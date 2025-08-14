Мотоцикли ЗС РФ вклинились на 12 км: чи зможуть росіяни закріпитись під Добропіллям (відео)

Ворог зараз покладається вже не стільки на міць броньованої техніки, тих самих танків, скільки на швидкість та маневр, вважає Владислав Селезньов.

Російські окупанти не зможуть довго протриматися в "язику", який вони створили в районі Добропілля на Донеччині. Їм доведеться важко без підтримки техніки. Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Прорив під Добропіллям - коментар Селезньова див. з 1:33:25

"Очевидно, що така тонка кишка, якою прорвалися вороги ближче до Добропілля, вона точно унеможливлює використання ворогам бронетехніки. Так, ворог рухав вперед, використовуючи пристосовану автомобільну неброньовану техніку, відповідно, мотоциклетну техніку, і йому вдалося просунутись на відстань близько 12 кілометрів. Зараз, здається, основу цього вклинення українські Сили оборони перерізають, щонайменше таку інформацію я вже у відкритих джерелах бачив, ну і працюють", — сказав Селезньов.

Він зауважив, що такий прорив "серйозний дзвіночок" для Сил оборони, але українські захисники докладатимуть зусиль, щоб ліквідувати цей виступ.

"Ну, а ворог не маючи відповідної оборони, танкової підтримки, навряд чи зможе чинити досить довго опір", — зазначив він.

Владислав Селезньов зауважив, що ворог зараз покладається вже не стільки на міць броньованої техніки, тих самих танків, скільки на швидкість та маневр.

"Саме за допомогою таких рухів та дій ворог має успіхи на полі бою. А отже, нам так само треба адаптувати наші оборонні дії для того, щоб унеможливити просування ворога. Бо надто красномовні ці просування, над багато клопоту потім нам треба вирішувати через такі дії ворожих сил. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що Покровсько-Миргородський напрямок для ворога є одним з найпріоритетніших", — сказав військовий експерт.

Ситуація довкола Добропілля: що відомо

14 серпня в Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Українські захисники вживають усі необхідні заходи для виявлення та ліквідації ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Аналітики ISW вважають, що просування ЗС РФ в районі Добропілля на Покровському напрямку назвати проривом оперативного рівня передчасно. Втім, вже найближчими днями, які очікують Росію, тактичне просування перетвориться на прорив оперативного рівня.