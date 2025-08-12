Настають вирішальні дні: у ISW оцінили шанси України запобігти просуванню РФ на Донбасі

Збройні сили Російської Федерації зосередились на просуванні під Добропіллям на Покровському напрямку, щоб створити інформаційні умови перед самітом Сполучених Штатів Америки та РФ 15 серпня, вважають аналітики.

Російське просування в районі Добропілля на Покровському напрямку назвати проривом оперативного рівня передчасно. Втім, вже найближчими днями, які очікують ЗС РФ, тактичне просування перетвориться на прорив оперативного рівня. Про негаразди на східному фронті у Донецькій області йдеться у новому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що російські війська використали подібне тактичне проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно території на північний захід від Авдіївки.

"Наступні кілька днів у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська", — зазначають в ISW.

Аналітики Інституту зауважують, що Росія, ймовірно, зосереджується на просуванні до Добропілля, щоб створити інформаційні умови перед самітом США та Росії 15 серпня, а Путін намагається представити захоплення Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами Кремля.

"Окупація Росією чотирьох областей є можливою і неможливою, оскільки російські війська зіткнуться із серйозними оперативними перешкодами, особливо у ймовірних багаторічних зусиллях у Донецькій області. Путін, ймовірно, прагне використати посилені тактичні наступи, щоб створити умови для досягнення поступок США щодо війни Росії в Україні", — резюмують в ISW.

Прорив оборони ЗСУ біля Добропілля

11 серпня проєкт DeepState повідомив, що росіяни прорвали оборону ЗСУ біля Добропілля на Донеччині та просунулися на глибину близько 10 км. За оцінками експертів, прорив росіян до Добропілля становить під загрозу оборону Покровська, Мирнограда, Костянтинівки і Дружківки.

В ОТУ "Донецьк" пояснили, що просування росіян відбувається лише за рахунок їхньої переваги у чисельності, вони просочуються малими піхотними групами між оборонними порядками Сил оборони.

Український офіцер Максим Жорін заявив, що до погіршення ситуації через прорив ЗС РФ призвела погана комунікація між підрозділами Сил оборони України, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень.