Не було несподіванкою: які помилки призвели до прориву РФ під Покровськом, — Жорін

До погіршення ситуації через прорив Збройних сил Російської Федерації призвела погана комунікація між підрозділами Сил оборони України, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень тощо, вважає український офіцер Максим Жорін.

Ситуація під Покровськом на Донеччині дійсно складна, але просування ЗС РФ на цій ділянці фронту не є несподіванкою. Про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3-ої ОШБ Максим Жорін.

"Сподіваюсь, ні у кого не виникне думки зараз заявити, що ситуація на Покровському напрямку "контрольована". Бо до контролю тут дуже далеко. Сказати, що це стало величезною несподіванкою, не можна. В цьому районі — всі старі проблеми, про які кричать вже давно", — зазначив він.

На думку Жоріна, до погіршення ситуації призвела погана комунікація між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень тощо.

"Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли, і бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки — це не тільки закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донецької області. Тобто повна п***да", — написав Жорін.

Наступ РФ — деталі боїв під Покровськом

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі зауважив, що є частка правди в інформації стосовно того, що на Донеччині не було акцентованого прориву, але акценти зміщені.

"По всьому фронті приблизно на 90% однаковий характер штурмових дій ворога, на всіх ділянках: це або виключно піхотні штурми малими групами або ті ж самі піхотні групи на легкій автомобільній техніці, мотоциклах або на 3-5 одиниці броньованих таксі з мангалами-сараями (техніка виключно виконує функцію доставки, немає мови ні про яку вогневу підтримку", — написав "Офіцер".

Військовий зауважив, що завдання окупантів зараз прослизнути між позиціями ЗСУ і просунутися якомога далі, тобто прорвати оборони. На думку "Алекса", це буде зроблено не двома десятками одиниць важкої техніки та декілька сотень піхотинців, а саме малими піхотними групами.

"Не те, що в нас все погано і багато не треба для прориву нашої оборони, просто тактика ворога від купи броні перейшла до ставки на мобільність, швидкість та раптовість — залетіти поки хтось з наших торгує єб**лом або поки збирає раму для реагування. Тому дійсно, тільки малі піхотні групи й могли залетіти, але питання інше: як в них це вийшло, внаслідок чого і хто це допустив?", — риторично запитав "Алекс".

Прорив оборони ЗСУ біля Добропілля на Донеччині: що відомо

11 серпня в DeepState повідомили, що росіяни прорвали українську оборону поблизу Добропілля та просунулися на глибину близько 10 км. Ворог зайняв кілька населених пунктів і має намір і далі розвивати наступ.

Військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що прорив оборони біля Добропілля становить загрозу для оборони Покровська, Мирнограда, а також Дружковки і Костянтинівки.

У ЗСУ заперечили інформацію про прорив ЗС РФ поблизу Добропілля на Донеччині. Командування назвало публікації про "прорив" недостовірними й такими, що не відображають реальних фактів.