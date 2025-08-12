Ситуація складна і неприємна: в ОТУ "Донецьк" пояснили успіхи РФ на Донеччині

У Збройних силах України заперечили інформацію про прорив Збройних сил Російської Федерації поблизу Добропілля на Донеччині. Командування назвало публікації про "прорив" недостовірними й такими, що не відображають реальних фактів.

Просування ЗС РФ на Донеччині не залишається непоміченим для бійців ЗСУ. Їх знищують усіма наявними засобами і можливостями. Про це наголосили в оперативно-тактичному угрупованні "Донецьк" на тлі новин про прорив росіян на ділянці Покровськ–Костянтинівка.

В ОТУ "Донецьк" пояснили, що просування росіян відбувається лише за рахунок їхньої переваги у чисельності, вони просочуються малими піхотними групами між оборонними порядками Сил оборони. Ці намагання росіяни підкріплюють демонстрацією своїх досягнень в медійній сфері.

"Проте це не означає, що росіян там не знищують — той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів ОТУ "Донецьк", отримує свою зустріч з українськими воїнами й неминучу загибель. Інфільтрація не означає отримати під контроль території України", — зазначили у пресслужбі угруповання.

Наголошується, що ворожі підрозділи, які проникли в оборонні порядки ЗСУ, знищуються ще до того, як можуть наблизитися до українських позицій.

"Ситуація складна, неприємна та динамічна. ОТУ "Донецьк", так само як Сили оборони України в цілому, потребують суспільної підтримки й згуртованості, віри у свої дії. Всі, від солдатів до командирів працюють в максимальному ритмі, ведучи бої. Кожний на своєму місці", — зауважили в ОТУ "Донецьк".

Наступ РФ — що каже командування

В ОСУВ "Дніпро" відреагували на ситуацію на Покровському напрямку та заперечили інформацію про прорив ЗС РФ поблизу Добропілля на Донеччині. Командування пояснило, що заяви про прорив не відображають реальних фактів. Уточнюється, що схожі дії противника були на околицях Покровська, але з ними впорались.

"Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", — зазначив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Прорив оборони біля Добропілля

11 серпня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що ЗС РФ здійснили прорив оборони на ділянці фронту поблизу Добропілля та просунулися на глибину приблизно 10 км. Під прикриттям масованої піхоти ворог зайняв кілька населених пунктів і продовжує нарощувати сили для подальшого наступу.

Вклинення ЗС РФ між містами Покровськ та Костянтинівка на Донеччині залишається чи не найбільшим здобутком російської армії за час літньої кампанії 2025 року. Через це під загрозою оточення опинилися Покровськ та Добропілля.

Військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що прорив росіян до Добропілля створює очевидну загрозу вже не тільки Покровську і Мирнограду, але і Костянтинівці з Дружківкою.

11 серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що у напрямку Добропілля ЗС РФ вдалося просунутися у населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, звідки також ворогу вдалося дістатися населеного пункту Веселе.