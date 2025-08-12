ЗС РФ вклинились між Покровськом та Костянтинівкою: яку тактику застосували росіяни (відео)

Рух Збройних сил Російської Федерації на підступах до лінії зіткнення під Покровськом не припиняється. Окупанти намагаються просунутися по 2-3 людини пішим ходом з рюкзаками на плечах і іноді з ношами.

Related video

Вклинення ЗС РФ між містами Покровськ та Костянтинівка на Донеччині залишається чи не найбільшим здобутком російської армії за час літньої кампанії 2025 року. Через це під загрозою охоплення опинився Покровськ та Добропілля. Водночас окупантам складно просунутися до Костянтинівки. Про це "Радіо Свобода" розповіли військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти, яка тримає оборону у цьому районі.

Наступ РФ - боєць ЗСУ про події під Покровськом

За їхніми словами, рух ЗС РФ на підступах до лінії зіткнення не припиняється. Окупанти намагаються просунутися по 2-3 людини пішим ходом з рюкзаками на плечах і іноді з ношами.

"Скоріш за все, доставка провізії, може якогось БК чи ще щось. Так цілий день гоцають", – каже боєць з позивним "Дейл".

Він зауважує, що на Курщині окупанти "в тупу лізли", а тут більш продумані штурми, більше застосовується РЕБ, а також їхні FPV-перехоплювачі, які збивають українські дрони.

Інший боєць "Тихий" розповідає, що попри втрати окупанти і далі відправляють людей.

"Ми їх вбиваємо – вони знову посилають, але вже під іншим кутом. Вбиваємо – під іншим кутом. Якщо знаходять таке місце, де можуть пройти, туди одразу направляють. Тактика мурах якихось. Знають, що там цукор і всі починають туди накопичуватись", – розповідає "Тихий".

Бійці кажуть, що через велику кількість ворожих дронів для Сил оборони ускладнилася логістика. Найважче – заїхати на позицію і виїхати з неї.

"Були випадки, що наді мною зависало 2-3 FPV і я сидів не ворушився, тому що я розумів, якщо навіть підійму голову вгору, подивлюся, де вони літають, є ризик, що вони мене помітять. Я намагаюсь відключати свій мозок і сидіти не рухаючись, щоб себе не видати", – розповідає пілот БпЛА "Кажан" з позивним "Лютий".

Нині дрони РФ, розповідають бійці, вже б’ють по трасі Краматорськ-Добропілля, яка є важливою транспортною артерією для Сил оборони на цьому напрямку.

"Перемога для мене – це чим більше п***рів я заберу з собою, поки мені відведено час на війну, для мене це перемога. А для когось перемога — розповідати, що ми зараз повернемо Крим. Ми не повернемо Крим військовим шляхом наразі, бо ми вже воюємо повномасштабно три з половиною роки, маленька країна в принципі", – каже "Тихий".

Тим часом "Радіо Свобода" зауважило, що у липні за даними проєкту DeepState Росія захопила 564 квадратних кілометри території України. Це фактично стільки ж, як у червні. Найбільше штурмових дій РФ зафіксовано в районі Покровська.

Ситуація навколо Покровська: що відомо

11 серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що у напрямку Добропілля ЗС РФ вдалося просунутися у населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Окупанти накопичуються, паралельно намагаючись розвинути успіх у напрямку траси Добропілля — Краматорськ.

11 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували населений пункт Затишок на Покровському напрямку.

11 серпня повідомлялося, що ЗС РФ окупували населений пункт Затишок на Покровському напрямку.

У росіян є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку. Противник поновив зусилля і на західному боці, у місцевості, де ще взимку отримав відсіч від українських військ.