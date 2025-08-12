Не было неожиданностью: какие ошибки привели к прорыву РФ под Покровском, — Жорин

К ухудшению ситуации из-за прорыва Вооруженных сил Российской Федерации привела плохая коммуникация между подразделениями Сил обороны Украины, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений и т.д., считает украинский офицер Максим Жорин.

Ситуация под Покровском в Донецкой области действительно сложная, но продвижение ВС РФ на этом участке фронта не является неожиданностью. Об этом в своем телеграмм-канале написал заместитель командира 3-й ОШБ Максим Жорин.

"Надеюсь, ни у кого не возникнет мысли сейчас заявить, что ситуация на Покровском направлении "контролируемая". Потому что до контроля здесь очень далеко. Сказать, что это стало огромной неожиданностью, нельзя. В этом районе — все старые проблемы, о которых кричат уже давно", — отметил он.

По мнению Жорина, к ухудшению ситуации привела плохая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений и тому подобное.

"Сейчас крайне важно остановить продвижение врага. Они не полные дебилы, и видят, что есть успех, поэтому будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. А возможные последствия — это не только закрытие Покровска, но и взятие под контроль остальной Донецкой области. То есть полная п***да", — написал Жорин.

Наступление РФ — детали боев под Покровском

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграмм-канале отметил, что есть доля правды в информации о том, что в Донецкой области не было акцентированного прорыва, но акценты смещены.

"По всему фронту примерно на 90% одинаковый характер штурмовых действий врага, на всех участках: это либо исключительно пехотные штурмы малыми группами или те же самые пехотные группы на легкой автомобильной технике, мотоциклах или на 3-5 единицах бронированных такси с мангалами-сараями (техника исключительно выполняет функцию доставки, нет речи ни о какой огневой поддержке", — написал "Офицер".

Военный отметил, что задача оккупантов сейчас проскользнуть между позициями ВСУ и продвинуться как можно дальше, то есть прорвать оборону. По мнению "Алекса", это будет сделано не двумя десятками единиц тяжелой техники и несколько сотен пехотинцев, а именно малыми пехотными группами.

"Не то, что у нас все плохо и много не надо для прорыва нашей обороны, просто тактика врага от кучи брони перешла к ставке на мобильность, скорость и внезапность — залететь пока кто-то из наших торгует еб**лом или пока собирает раму для реагирования. Поэтому действительно, только малые пехотные группы и могли залететь, но вопрос другой: как у них это получилось, в результате чего и кто это допустил?", — риторически спросил "Алекс".

Прорыв обороны ВСУ возле Доброполья в Донецкой области: что известно

11 августа в DeepState сообщили, что россияне прорвали украинскую оборону вблизи Доброполья и продвинулись на глубину около 10 км. Враг занял несколько населенных пунктов и намерен и дальше развивать наступление.

Военный эксперт Константин Машовец заявил, что прорыв обороны возле Доброполья представляет угрозу для обороны Покровска, Мирнограда, а также Дружковки и Константиновки.

В ВСУ опровергли информацию о прорыве ВС РФ вблизи Доброполья в Донецкой области. Командование назвало публикации о "прорыве" недостоверными и такими, которые не отражают реальных фактов.