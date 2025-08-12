Угроза Дружковке и Константиновке: к чему может привести прорыв войск РФ к Доброполью

Related video

Покровское направление (в т.ч. Добропольское). Здесь основные события разворачиваются к северо-востоку от Покровско-Мирноградской агломерации, в полосе наступления 51-й ОВА противника. Передовые части и подразделения этой армии упорно пробираются на Родинское и Красный Лиман, и одновременно, активно используя тактику "просачивания" малыми штурмовыми группами (в которой они имеют достаточно значительный опыт), продвигаются в направлении Новоторецкое — Кучеров Яр (то есть на Добропольском направлении).

Очевидно, что командование группировки войск (ГВ) "Центр", в которую перегруппировалась и вошла в состав 51-я ОВА, чувствуя возможность достижения оперативного успеха в своей операционной зоне, значительно усилило 51-ю ОВА. Практически на вышеуказанном направлении действуют ее основные силы + 39-я омсбр из состава 68-го АК, а также ряд подразделений и частей из соседних 2-й и 8-й ОВА.

Пока противник не взял ни Родинское, ни Красный Лиман, хотя активно атакует на этом участке (9-я омсбр и часть сил 1-й омсбр), но имеет очевидный успех к востоку от Доброполья (его передовые штурмовые отряды и группы "проникновения" уже фиксируются в районе Кучерова Яра, Нового Шахового, Белецкого).

То есть, очевидно, введение 51-й ОВА противника на этом направлении было направлено не только на обход Покровско-Мирноградской агломерации с севера и северо-востока, но и на максимально глубокое продвижение к Доброполью.

На данный момент бои за Родинское продолжаются уже больше недели и для противника они очень кровопролитные. Он пока не смог взять под контроль ни само Родинское, ни расположенный к югу от него Красный Лиман. Однако то, что происходит севернее этого района, в направлении Доброполья, вызывает особое беспокойство. Поскольку дальнейшее продвижение противника (51-я ОВА) на север, по сути, может резко ухудшить перспективы обороны не только Доброполья и Покровска, но и Дружковки и Константиновки (противник в этом случае глубоко охватит эти районы обороны с юга).

Пока российское командование тянет свою относительно тонкую "кишку" на северо-запад и имеет "немного отстающий" тыл в этом направлении, неплохо было бы ее отрезать. Другой вопрос — есть ли чем "резать"?

