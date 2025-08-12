"Не является взятием под контроль": в ОСУВ "Днепр" рассказали, что происходит возле Доброполья и Покровска

Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях остается сложной: здесь продолжаются самые интенсивные по сравнению с другими участками фронта боевые действия. Российская армия использует преимущество в численности, пытаясь прорваться малыми группами мимо первой линии позиций Вооруженных сил Украины.

При таких попытках "просочиться" россияне имеют большие потери в личном составе. Об этом доложили в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" вечером 11 августа.

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций", — говорится в сообщении.

Скриншот | доклад о ситуации возле Доброполья и Покровска

При этом в ОСУВ "Днепр" добавили, что такая инфильтрация "не является взятием под контроль территории", хотя требует привлечения резервов для их ликвидации.

"Непонимание этого уже не раз вызвало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", — отметили в командовании.

Ситуация на Добропольском и Покровском направлении остается сложной, добавили в ОСУВ "Днепр". Однако украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы малые группы российских военных, которым удалось инфильтроваться через первую линию, были уничтожены "в кратчайшие сроки".

В командовании также призвали не распространять информацию из недостаточно информированных и непроверенных источников.

Ситуация в Донецкой области

11 августа аналитики проекта DeepState сообщили, что в направлении Доброполья ВС РФ удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, откуда также врагу удалось добраться до населенного пункта Веселое. Там, по словам аналитиков, ВС РФ осуществляют накопления, параллельно пытаясь развить успех в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич также 11 августа обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив о проблемах фронта в Донецкой области. Там, по его словам, города Покровск и Мирноград оказались почти в окружении, тогда как Константиновка — в полуокружении.

Напомним, 11 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали населенный пункт Уют на Покровском направлении.