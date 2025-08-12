"Не є взяттям під контроль": в ОСУВ "Дніпро" розповіли, що відбувається біля Добропілля та Покровська

Ситуація на Добропільському та Покровському напрямках залишається складною: тут тривають найінтенсивніші у порівнянні з іншими ділянками фронту бойові дії. Російська армія використовує перевагу у чисельності, намагаючись прорватися малими групами повз першу лінію позицій Збройних сил України.

При таких спробах "просочитися" росіяни мають великі втрати в особовому складі. Про це доповіли у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" увечері 11 серпня.

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | доповідь про ситуацію біля Добропілля та Покровська

При цьому в ОСУВ "Дніпро" додали, що така інфільтрація "не є взяттям під контроль території", хоча вимагає залучення резервів для їх ліквідації.

"Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — наголосили у командуванні.

Ситуація на Добропільському та Покровському напрямку залишається складною, додали в ОСУВ "Дніпро". Однак українські оборонці докладають максимальних зусиль, аби малі групи російських військових, яким вдалося інфільтруватися через першу лінію, були знищені "у найкоротші терміни".

У командуванні також закликали не поширювати інформацію з недостатньо поінформованих та неперевірених джерел.

Ситуація у Донецькій області

11 серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що у напрямку Добропілля ЗС РФ вдалося просунутися у населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, звідки також ворогу вдалося дістатися населеного пункту Веселе. Там, за словами аналітиків, ЗС РФ здійснюють накопичення, паралельно намагаючись розвинути успіх у напрямку траси Добропілля — Краматорськ.

Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич також 11 серпня звернувся до президента Володимира Зеленського, заявивши про проблеми фронту у Донецькій області. Там, за його словами, міста Покровськ та Мирноград опинилися майже в оточенні, тоді як Костянтинівка — у напівоточенні.

Нагадаємо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували населений пункт Затишок на Покровському напрямку.