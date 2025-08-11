"Покровськ та Мирноград майже в оточенні": Кротевич звернувся до Зеленського щодо проблем на фронті
Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич звернувся до президента Володимира Зеленського, заявивши про реалії на фронті, зокрема на Покровському напрямку. За його словами, міста Покровськ та Мирноград опинилися "майже в оточенні", а Костянтинівка — у напівоточенні. При цьому проблема збільшувалася ще з минулого року через низку причин.
Також противник просувається у напрямку Краматорська та Дружківки. Про це Богдан Кротевич написав на своїй сторінці у мережі X увечері 11 серпня.
"Пане Президенте, я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ — Костянтинівка без перебільшення повна п**да. І ця п**да наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем", — зазначив Кротевич.
Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" також додав, що під Покровськом лінії бойового зіткнення як сталої лінії "фактично не існує".
"Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка — у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки", — розповів Кротевич.
За його словами, проблема наростала ще з 2024 року, й про це "публічно попереджали". Причиною цієї проблеми Кротевич вважає зокрема новостворені корпуси, які отримали "провальну обстановку з підпорядкованими неукомплектованими підрозділами".
Системна проблема ж, на думку військового, почалася з низки дій:
- "стирання" резервів;
- масове роздріблення підрозділів по всій лінії фронту;
- звіти про "взяте село" як про "перемогу на тлі провалів цілих напрямків";
- "абсолютна відсутність" стратегічного та оперативного "бачення театру бойових дій", що присутня у частини військового керівництва.
Наприкінці Кротевич додав, що "доповідь закінчив".
"Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив", — написав військовий.
Ситуація під Покровськом: що відбувається зараз
11 серпня стало відомо, що збройні сили Росії закріпились північніше Родинського, а також готуються до штурму Білицького та до просування з півдня у бік населеного пункту Дорожнє. У Родинському тривають запеклі бої й ситуація залишається критичною зокрема через стратегічну роль шахти і промзони у населеному пункті. Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним "Мучной".
Військовий експерт Михайло Жирохов 11 серпня в етері на Радіо NV також закликав українців готуватися "до поганеньких новин" щодо Покровського напрямку. За його словами, там ситуація для ЗСУ ускладнилася активним просуванням ворога, а також на напрямку присутній "хаос" в управлінні.