"Готуймося до поганеньких новин": експерт попередив про "хаос" на Покровському напрямку

На Покровському напрямку на Донеччині ускладнилася ситуація для Сил оборони України через активне просування ворога. Через це українцям слід готуватися до поганих новин з цієї ділянки фронту. Таку думку в ефірі на Радіо NV висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

Жирохов про ситуацію на Покровському напрямку

За його словами, ЗС РФ активізувалися на Покровському напрямку, і там присутній деякий хаос в управлінні, що може негативно позначитися на становищі ЗСУ.

"Тут, на жаль, мені не хочеться бути людиною, яка щось пророкує, але складається така думка, що нам потрібно готуватися до поганеньких новин з цього напрямку. Тому що росіяни, все ж таки, доволі активно просуваються, і там відчувається певний хаос в управлінні, але більш детально я не бачу сенсу говорити. В цілому там все дуже погано", — сказав Жирохов.

Більше тижня тут тривають бої за Родинськ і Червоний Лиман, ЗС РФ там розвивають смугу просувань.

У зведенні Генштабу ЗСУ 11 серпня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові й наступальні дії ЗС РФ у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Карта боїв в районі Покровська

ЗСУ готуються до кругової оборони Покровська

Раніше військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" повідомляв про критичну ситуацію на Покровському напрямку через одночасний тиск ворога на кількох ділянках.

"Ситуація критична по всій лінії. Наші тримають оборону, але атаки не припиняються ні вдень, ні вночі, йдуть масовані обстріли та штурми. В районі Удачного бої відбуваються на підступах, село можна вважати суцільною кіл-зоною, воно все у сірій зоні, проте наші сили там ще є. Противник пробує продавити і створити плацдарм для виходу далі на північ", — розповів "Мучной".

Він зауважив, що районі Троянди перед Покровськом йдуть постійні перестрілки та вогневі нальоти. По самому місту працює артилерія та ДРГ.

"Це фактично буферна зона, через яку ворог може спробувати наблизитися до міста, наші бійці поки утримують ключові позиції, не даючи просунутися вглиб. Зараз готуємося до кругової оборони, укріплення посилені, на окремих вулицях чергують підрозділи для швидкої реакції", — зазначив "Мучной".

В районі Чунишиного ворог намагається закріпитися на підступах. Обидві сторони ведуть маневрені бої. Існують постійні обстріли та спроби прориву, сказав боєць.

Військовий ЗСУ Станіслав Бунятов "Осман" у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" теж повідомляв про несприятливу обстановку, яка складається для українських сил в районі Покровська.

"Фактично на сам Покровськ п**ари не витрачають багато ресурсу, основні сили більш-менш централізовано діють на флангах, тим часом смертники малими групами лізуть у місто та дестабілізують обстановку. Їхнє завдання — заходити якомога ближче до центру й створювати засідки. Така засідка вартує їм життя, проте їхнє життя нікого особливо не цікавить, тому частина губиться в підвалах, зникає зі зв’язку та ховається, щоб не здохнути", — написав він.

"Осман" зауважив, що окупантів ловлять, коли вони бродять містом в пошуках їжі й води, але, але "їх там бродить не 1 і не 10".

"Ситуація не дуже позитивна, адже з часом у місто намагатимуться заходити або заїжджати на техніці штурмові групи з конкретними завданнями, а ці блукаючі п**си будуть нам заважати та створювати хаос в загальних оборонних порядках", — написав військовий.

Ситуація на Покровському напрямку

11 серпня за даними аналітиків DeepState, ЗС РФ встановили контроль над селом Затишок у Покровському районі Донеччини.

Також повідомлялося, що росіяни посилюють тиск на Покровськ і Мирноград, намагаючись охопити агломерацію з кількох напрямків та взяти під вогневий контроль ключові траси. Попри просування ДРГ і артилерійські удари, українська оборона стримує ворога, зберігаючи критичну "дорогу життя" через Мирноград.

Боєць "Мучной" розповів, що під Покровськом ЗС РФ наступають з південного флангу, щоб прорватися ближче до міста, та намагаються закріпитися в селищі Леонтовичі (раніше — Перше Травня).