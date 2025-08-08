Битва за Покровськ: сценарій "нового Бахмута" чи провал Кремля

Росіяни посилюють тиск на Покровськ і Мирноград, намагаючись охопити агломерацію з кількох напрямків та взяти під вогневий контроль ключові траси. Попри просування ДРГ і артилерійські удари, українська оборона стримує ворога, зберігаючи критичну "дорогу життя" через Мирноград. Фокус розповідає що відбуваються на цій ділянці фронту.

Російські ДРГ активізують наступ на Покровському напрямку, наближаючись до околиць Родинського та Красного Лиману. Зокрема, боєць з позивним "Мучной" повідомляє, що ворог проникає в лісосмуги, але в самому Родинському російських сил немає. На шахті перед містом тривають ближні бої в промзоні, частина якої під вогневим контролем ворога. У Красному Лимані бої точаться на східних околицях, але масштабного просування немає.

"Мучной" зазначає, що прямої загрози Родинському поки немає, але ситуація може швидко змінитися. Генштаб ЗСУ 7 серпня повідомив про відбиття 38 атак у районах Покровська, Мирнограда та прилеглих населених пунктів. Росіяни застосовують дрони, КАБи, міномети й артилерію, тиснучи з флангів. Підрозділ "Рубікон" намагається перерізати логістику ЗСУ. Військкор Богдан Мірошников попереджає: оборона слабшає, і Покровськ із Мирноградом ризикують стати "новим Бахмутом".

Наступ росіян на Покровськ: чи знаходиться місто в напівоточенні

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, російські сили намагаються оточити місто щонайменше з трьох сторін, щоб створити умови для тиску та можливого штурму. Четвертий напрямок вони планують взяти під вогневий контроль, що може дозволити їм розпочати наступ навіть без повного перекриття ключових транспортних артерій, таких як траса М-30.

Коваленко зазначає, що російські війська розпочали наступ на Покровськ із південного напрямку, намагаючись охопити місто із заходу через адміністративну межу з Дніпропетровською областю. Проте ця спроба зазнала невдачі. По-перше, росіяни не змогли прорватися через адміністративну межу, де їхні дії гальмуються. По-друге, вони "вперлися" в трасу 406, яка проходить через населені пункти Котельне, Удачне та Молодецьке. Ця траса стала для них серйозною перешкодою, оскільки вони не можуть вийти до ключової магістралі М-30. Без цього просування охоплення Покровська із західного напрямку залишається неможливим.

"Водночас російські війська активізувалися на східному фланзі. Завдяки діям 8-ї та частково 51-ї загальновійськових армій, вони перерізали трасу Н-32 і вийшли на рубежі населених пунктів Попів яр, Новоторецьке, Разіне та Федорівка. Таким чином, вони сформували значний плацдарм на сході, з якого планують тиснути на Новоекономічне та Миролюбівку. Проте просування в районі Новоекономічного ускладнене природною перешкодою — річкою Казенний Торець, яка створює труднощі для російських сил", — каже Фокусу Коваленко.

На його думку, північніше, росіяни подолали Казенний Торець у районі Разіного, Новотроїцького та Федорівки, що дозволило їм наблизитися до Родинського та Красного Лиману. Якщо ці населені пункти будуть захоплені, російські війська отримають можливість тиснути на Покровськ і Мирноград із півночі. Однак для повноцінного охоплення з північного напрямку їм необхідно також захопити Шевченко, Новоолександрівку та Гришине. Лише за таких умов росіяни зможуть розпочати наступальні дії в міських умовах Покровська, навіть без повного перекриття траси М-30, обмежившись її вогневим контролем.

"Наразі російські війська не готові до повномасштабного штурму Покровська. Замість цього вони активно використовують диверсійно-розвідувальні групи, які "промацують" українську оборону, зокрема з південно-західного напрямку через Звірове. Інші напрямки, такі як північний, залишаються несформованими для наступу, а південно-західний напрямок, де розташовані Сухий Яр, Промінь, Новопавлівка та Чунишине, перебуває під контролем Сил оборони України. Це обмежує можливості росіян для маневрування та посилення тиску", — продовжує експерт.

Коваленко підкреслює, що російські війська поки що зосереджені на розвідці та тестуванні української оборони, а не на прямому форсуванні подій. Їхня стратегія полягає в поступовому створенні умов для наступу, але без проривів на всіх напрямках одночасно.

Військовий експерт Олег Жданов розповідає про ситуацію довкола Покровсько-Мирноградської агломерації, яка, за його словами, перебуває в оперативному оточенні. Це означає, що можливості для логістики в Покровську суттєво обмежені: завезти продовольство, воду, боєприпаси чи евакуювати цивільних і поранених практично неможливо. Ворожі дрони та артилерія активно працюють у цьому районі, створюючи постійну загрозу.

Жданов уточнює, що термін "напівоточення" не зовсім коректний. Ситуацію краще описати як оперативне оточення, але не повний "мішок". Ключовою артерією для забезпечення агломерації залишається Мирноград, а також міста Родинське та Красний Лиман. Ці населені пункти відіграють роль "дороги життя", через яку ще вдається постачати хоча б мінімальні ресурси: боєприпаси, воду та продовольство.

Ситуація навколо Покровська: чи зможуть росіяни захопити місто у найближчі місяці

За оцінкою Коваленка, якщо до осінньо-зимового періоду 2025 року російські війська не вийдуть на околиці Покровська, їхній план захоплення міста зазнає краху. Час працює проти окупантів, оскільки затягування операції послаблює їхні позиції. Провал наступу на Покровськ у 2025 році може стати значним ударом по російській стратегії в регіоні, адже місто є важливим логістичним і стратегічним центром.

Наразі російські війська стикаються з кількома ключовими проблемами:

Природні перешкоди, такі як річка Казенний Торець, ускладнюють просування.

Сильна українська оборона, яка ефективно стримує наступ на західному та південно-західному напрямках.

Логістичні обмеження, зокрема нездатність прорватися до траси М-30, що є критично важливим для оточення міста.

Відсутність повного контролю над північним напрямком, де необхідне захоплення додаткових населених пунктів для створення тиску.

За словами Жданова, російські окупанти змінили тактику. Якщо раніше російські війська намагалися брати міста "в лоб", як це було з Бахмутом, Авдіївкою й іншими містами, то тепер вони уникають прямих штурмів Покровська та Мирнограда. Причина — розуміння того, що в міських боях вони поступаються українським силам. Натомість росіяни намагаються оточити агломерацію, діючи з флангів. Проте, попри просування, вони не можуть завершити повне кільце оточення, оскільки українські війська чинять опір і стримують наступ.

Замість штурмів ворог створює так звану "кіл-зону" — зону вогневого ураження за допомогою дистанційних засобів, таких як артилерія та дрони.

Жданов підсумовує, що ворог продовжуватиме тиснути на агломерацію через фланги та дистанційні удари, намагаючись ізолювати Покровськ і Мирноград. Однак стійкий опір українських сил поки що унеможливлює повне оточення, а "дорога життя" через Мирноград і прилеглі міста залишається критичною для виживання агломерації.

