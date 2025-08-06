150 тисяч солдатів Путіна: як нові дивізії Росії вплинуть на 1200 км фронту

За словами Головнокомандувача ЗСУ, до кінця 2025 року Кремль планує сформувати щонайменше 10 нових дивізій. Частину з них уже комплектують контрактниками та в’язнями. Фокус з'ясував, наскільки реальною є загроза з боку цих з'єднань, як Росія планує їх використовувати й чи зможе втілити цей масштабний план.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російське керівництво планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких уже створено.

"Тому ми змушені продовжувати мобілізацію, вдосконалювати бойову підготовку та розвивати безпілотні технології наших військ", — зазначив він у Facebook.

Сирський також підкреслив, що в ЗСУ триває реформа корпусного управління для підвищення ефективності командування. За його словами, більшість новостворених армійських корпусів уже взяли на себе відповідальність за свої ділянки та отримали визначені комплекти військ.

До цього Головнокомандувач ЗСУ стверджував, що Росія утримує в Україні близько 695 тисяч військових і має стратегічний резерв із 13 дивізій, що налічує приблизно 121 тисячу осіб. Незважаючи на здатність Росії компенсувати втрати та нарощувати сили, ці резерви, ймовірно, не будуть повністю задіяні на фронті найближчим часом, оскільки російські війська вже мають чисельну перевагу на ключових ділянках.

Нові російські дивізії у 2025 році: кого залучатиме російська армія

За словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, Росія активно працює над створенням нових військових дивізій, що є частиною ширшої стратегії посилення своїх збройних сил. Ще восени 2024 року президент РФ Володимир Путін оголосив про збільшення штатної чисельності Збройних сил Росії на 180 тисяч осіб. Ця кількість приблизно відповідає формуванню 12–15 нових дивізій. Проте, як зазначає Земляний, не всі новостворені дивізії наразі повністю укомплектовані особовим складом, технікою та озброєнням, що свідчить про певні труднощі в реалізації цього плану.

Збільшення чисельності російських військ є частиною заздалегідь спланованого процесу. Російське керівництво, судячи з усього, розраховує на наявність достатніх фінансових і людських ресурсів для виконання цього завдання.

"Наразі основними джерелами комплектування нових підрозділів є залучення добровольців за контрактом та вербування так званого "спецконтингенту" — ув'язнених із російських тюрем. Цей підхід уже активно застосовується для поповнення військ, і, ймовірно, саме за рахунок таких категорій Росія планує укомплектувати нові дивізії", — каже Фокусу експерт.

Поповнення армії РФ у 2025 році: в яких округах формуватимуть нові дивізії

На думку Земляного, Росія продовжує інвестувати значні кошти у переозброєння та модернізацію своєї армії. За даними очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, Кремль планує витратити 1,1 трлн дол. на модернізацію озброєння. Ці кошти спрямовуються на оновлення техніки, закупівлю нових зразків зброї та підтримку військово-промислового комплексу. Водночас у межах військової реформи Росія створила два нові військові округи — Московський і Ленінградський. Саме в цих округах, найімовірніше, відбуватиметься формування нових дивізій, з'єднань і військових частин.

Наразі важко точно визначити, куди саме будуть направлені ці нові дивізії після їхнього формування. Оскільки процес створення ще триває, а підрозділи лише укомплектовуються, говорити про їхнє розгортання на конкретних ділянках фронту передчасно. Проте, враховуючи стратегічні пріоритети Росії, за словами експерта, нові формування можуть бути використані для посилення наступальних операцій на ключових напрямках або для ротації вже задіяних військ. Крім того, Росія може спрямувати ці дивізії на утримання окупованих територій або для створення резерву на випадок ескалації бойових дій.

"Однак наразі говорити про надсилання цих дивізій на один з напрямків фронту неможливо, адже самі ці з'єднання тільки формуються", — підкреслив Земляний.

Нові російські дивізії: чи становлять вони реальну загрозу для України

Земляний вважає, що загроза, яку становлять нові російські дивізії, є цілком реальною, особливо з огляду на їхню чисельність.

"Ще в лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія планує сформувати 12–15 нових дивізій, що еквівалентно приблизно 150 тисячам додаткових військових", — додав старший аналітик.

Ця цифра підтверджує серйозність намірів Кремля посилити свій військовий контингент в Україні. На фронті протяжністю 1200 кілометрів додаткові сили можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій, особливо якщо російському командуванню вдасться повноцінно укомплектувати ці підрозділи.

Нові дивізії означають не лише кількісне збільшення російських військ, а й потенційне посилення тиску на українські позиції. Якщо Росія зможе забезпечити ці формування сучасною технікою, озброєнням і підготовленим особовим складом, це може створити додаткові виклики для Збройних сил України. Водночас успіх цього плану залежатиме від здатності Росії подолати логістичні, фінансові та організаційні труднощі. Наприклад, дефіцит сучасної техніки, проблеми з постачанням і низька якість підготовки новобранців можуть суттєво знизити ефективність нових дивізій.

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