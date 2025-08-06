150 тысяч солдат Путина: как новые дивизии России повлияют на 1200 км фронта

По словам Главнокомандующего ВСУ, до конца 2025 года Кремль планирует сформировать не менее 10 новых дивизий. Часть из них уже комплектуют контрактниками и заключенными. Фокус выяснил, насколько реальна угроза со стороны этих соединений, как Россия планирует их использовать и сможет ли воплотить этот масштабный план.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российское руководство планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

"Поэтому мы вынуждены продолжать мобилизацию, совершенствовать боевую подготовку и развивать беспилотные технологии наших войск", - отметил он в Facebook.

Сырский также подчеркнул, что в ВСУ продолжается реформа корпусного управления для повышения эффективности командования. По его словам, большинство вновь созданных армейских корпусов уже взяли на себя ответственность за свои участки и получили определенные комплекты войск.

До этого Главнокомандующий ВСУ утверждал, что Россия удерживает в Украине около 695 тысяч военных и имеет стратегический резерв из 13 дивизий, насчитывающий примерно 121 тысячу человек. Несмотря на способность России компенсировать потери и наращивать силы, эти резервы, вероятно, не будут полностью задействованы на фронте в ближайшее время, поскольку российские войска уже имеют численное преимущество на ключевых участках.

Новые российские дивизии в 2025 году: кого будет привлекать российская армия

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, Россия активно работает над созданием новых военных дивизий, что является частью более широкой стратегии усиления своих вооруженных сил. Еще осенью 2024 года президент РФ Владимир Путин объявил об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 180 тысяч человек. Это количество примерно соответствует формированию 12-15 новых дивизий. Однако, как отмечает Земляной, не все вновь созданные дивизии пока полностью укомплектованы личным составом, техникой и вооружением, что свидетельствует об определенных трудностях в реализации этого плана.

Увеличение численности российских войск является частью заранее спланированного процесса. Российское руководство, судя по всему, рассчитывает на наличие достаточных финансовых и человеческих ресурсов для выполнения этой задачи.

"Сейчас основными источниками комплектования новых подразделений являются привлечение добровольцев по контракту и вербовка так называемого "спецконтингента" — заключенных из российских тюрем. Этот подход уже активно применяется для пополнения войск, и, вероятно, именно за счет таких категорий Россия планирует укомплектовать новые дивизии", — говорит Фокусу эксперт.

Пополнение армии РФ в 2025 году: в каких округах будут формировать новые дивизии

По мнению Земляного, Россия продолжает инвестировать значительные средства в перевооружение и модернизацию своей армии. По данным главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, Кремль планирует потратить 1,1 трлн долл. на модернизацию вооружения. Эти средства направляются на обновление техники, закупку новых образцов оружия и поддержку военно-промышленного комплекса. В то же время в рамках военной реформы Россия создала два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Именно в этих округах, скорее всего, будет происходить формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

Сейчас трудно точно определить, куда именно будут направлены эти новые дивизии после их формирования. Поскольку процесс создания еще продолжается, а подразделения только укомплектовываются, говорить об их развертывании на конкретных участках фронта преждевременно. Однако, учитывая стратегические приоритеты России, по словам эксперта, новые формирования могут быть использованы для усиления наступательных операций на ключевых направлениях или для ротации уже задействованных войск. Кроме того, Россия может направить эти дивизии на удержание оккупированных территорий или для создания резерва на случай эскалации боевых действий.

"Однако пока говорить о направлении этих дивизий на одно из направлений фронта невозможно, ведь сами эти соединения только формируются", — подчеркнул Земляной.

Новые российские дивизии: представляют ли они реальную угрозу для Украины

Земляной считает, что угроза, которую представляют новые российские дивизии, вполне реальна, особенно учитывая их численность.

"Еще в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия планирует сформировать 12-15 новых дивизий, что эквивалентно примерно 150 тысячам дополнительных военных", — добавил старший аналитик.

Эта цифра подтверждает серьезность намерений Кремля усилить свой военный контингент в Украине. На фронте протяженностью 1200 километров дополнительные силы могут существенно повлиять на ход боевых действий, особенно если российскому командованию удастся полноценно укомплектовать эти подразделения.

Новые дивизии означают не только количественное увеличение российских войск, но и потенциальное усиление давления на украинские позиции. Если Россия сможет обеспечить эти формирования современной техникой, вооружением и подготовленным личным составом, это может создать дополнительные вызовы для Вооруженных сил Украины. В то же время успех этого плана будет зависеть от способности России преодолеть логистические, финансовые и организационные трудности. Например, дефицит современной техники, проблемы с поставками и низкое качество подготовки новобранцев могут существенно снизить эффективность новых дивизий.

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Также Фокус рассказывал, что Россия официально отменяет ограничения на развертывание ракет средней и малой дальности. Сигнализирует ли это о возвращении к гонке вооружений в стиле холодной войны, как реагируют Соединенные Штаты и почему это заявление скорее указывает на слабость Кремля, чем на его силу.