Когда США дает пощечину: о чем свидетельствует снятие РФ ограничения на ракеты дальностью до 5500 км

После заявлений США о размещении ядерного вооружения в Европе Россия официально снимает ограничения на развертывание ракет средней и малой дальности. Фокус разбирался, означает ли это возвращение к гонке вооружений в духе Холодной войны, как реагируют Штаты — и почему это заявление больше свидетельствует о слабости Кремля, чем о силе.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило, что больше не считает себя связанным добровольными ограничениями на развертывание наземных ракет средней и малой дальности (динамической дальностью от 500 до 5500 км).

В заявлении МИД РФ отмечается, что ранее Россия воздерживалась от развертывания таких ракет как жест стратегической сдержанности после выхода США из ДРСМД в 2019 году. Теперь же Москва считает, что условия для сохранения этого моратория прекратили существовать, в связи с развертыванием американских ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фокус разбирался, что на самом деле означает снятие РФ ограничения на развертывание наземных ракет средней и малой дальности.

Пощечина от Трампа: ответ России на развертывание ядерного арсенала США

В течение последнего месяца США активно реализовывали решение о передислокации подводных лодок с ядерными боеголовками ближе к границам России. После ряда заявлений Дональда Трампа о готовности США к решительным шагам в ответ на российскую риторику, началась конкретная военная активность.

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева еще недавно российская сторона избегала четких ответов. Это свидетельствовало о ее растерянности — Москва не ожидала такой резкой смены риторики Вашингтона. Десятилетиями Россия использовала тему ядерного оружия как инструмент давления на Запад. И в администрации Обамы, а затем и Байдена, эту риторику преимущественно терпели, избегая прямой конфронтации.

"Но Трамп заявил жестко: "Готовы сгореть в ядерном пепле? Мы дадим вам такую возможность". Это заявление стало шоком для Кремля. С этого все и началось. Именно на этом фоне и появилось заявление МИД РФ. Его стоит воспринимать не как начало полемики с Медведевым, а как политическую реакцию на действия США", — объясняет Фокусу Снегирев.

Фактически американская администрация использовала публичную риторику Медведева как повод для развертывания дополнительного ядерного потенциала вблизи России. Эксперт подчеркивает, что это — классическая стратегия дзюдо: использовать силу противника против него самого. И в Москве это поняли.

"Первой реакцией стали заявления Дмитрия Пескова, что Медведев не имеет никакого влияния на принятие решений, потому что в России, мол, все решает только один человек. После этого сообщений от Медведева с ядерной риторикой уже не было — это показательная и унизительная пауза. США застали Россию врасплох.

Еще интереснее: Путин так и не прокомментировал ни возвращение ядерного арсенала в Великобританию, ни размещение американских подводных лодок у российских берегов. Зато — заявление МИД РФ о выходе из моратория на ракеты средней и малой дальности. На первый взгляд — грозный ответ. Но, если вспомнить, то еще в июне 2024 года сам Путин говорил об этом. Получается, ничего нового", — продолжает Снегирев.

Но тогда возникает вопрос: в чем же тогда смысл нынешнего заявления? Его ценность понятна разве что самому МИД РФ. По словам эксперта, это попытка сохранить "хорошую мину при плохой игре". США нанесли стратегическую пощечину сразу на нескольких фронтах — военном и экономическом. И Москва пытается хоть как-то среагировать.

Начало Холодной войны: что ждет РФ дальше

Еще с 2019 года Россия декларировала, что не будет производить ракеты средней и малой дальности. Этот мораторий базировался на договоре между США и СССР, подписанном еще в 1987 году. Но он перестал действовать еще в августе 2019 года, напоминает Снегирев. США вышли из него первыми, обвинив Россию в нарушениях. То есть юридически с 2019 года обе стороны не были связаны этим договором.

Однако Россия пыталась сохранять видимость "миротворца", заявляя о готовности не производить новые ракеты, пока этого не делает Запад. На самом деле во времена первой каденции Трамп говорил о выходе из договора — и Соединенные Штаты начали этот процесс.

"Итак, нынешнее громкое заявление МИД РФ — скорее попытка показать "силу", чем реальный шаг. Это напоминает еще один эпизод, когда Россия "приостановила" свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия — хотя юридически такого понятия, как "приостановление", там не существует. Это — новояз и дипломатический нонсенс.

Что же стоит за этим заявлением РФ на самом деле? Очень вероятно, что США применяют ту же стратегию, которую в свое время использовали против СССР. Это — экономическое истощение через втягивание в гонку вооружений. Именно так когда-то разрушили советскую империю", — говорит Снегирев.

Эксперт напоминает: параллельно с наращиванием оборонного бюджета в 1980-х, страны Персидского залива по договоренности с США увеличили добычу нефти, что привело к падению цен. Экономика СССР не выдержала. Теперь ситуация очень похожа: США надавили на страны Персидского залива, те подняли добычу до 540 тыс. баррелей в сутки, и цена на нефть уже упала на 2 доллара за баррель.

И вот тут Россия демонстрирует свою имперскую сущность — принимает решение об увеличении военных расходов. По данным ГУР МО Украины, которые озвучил Кирилл Буданов, Россия планирует потратить до 2030 года 11 триллионов долларов на перевооружение. Это 90 триллионов рублей. Началась новая "пятилетка" — на этот раз военная.

"Россия уже втянута в новую Холодную войну, но ее экономические возможности для этого ограничены. Доля оборонного бюджета в ВВП России уже составляет более 60%, дефицит бюджета — 22% от ВВП, что равно 50-60 миллиардов долларов. Это — путь к коллапсу.

И Соединенные Штаты только начинают. Они будут провоцировать Россию на дальнейшее увеличение оборонных расходов. Это — стратегия на истощение. Классическая модель Холодной войны: экономическое давление, гонка вооружений, стратегическое планирование. Россия же действует импульсивно, без четкой стратегии", — продолжает Снегирев.

Поэтому, по мнению эксперта, нынешнее заявление РФ — не демонстрация силы, а свидетельство просчета. Это реакция, не инициатива. Россию спровоцировали — и она повелась. А значит, становится понятно, кто сейчас имеет стратегическую инициативу в этой большой игре.

Напомним, 31 июля Фокус выяснял, о чем говорит реакция Кремля и в частности Дмитрия Медведева на ультиматум Дональда Трампа по Украине.

2 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пошутил с Медведева, опубликовав сообщение в соцсетях, однако затем его удалил.