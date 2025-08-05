РФ сняла мораторий на размещение ракет средней и малой дальности: Медведев угрожает "новыми шагами"

Кремль больше не считает себя связанным с мораторием на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) наземного базирования, как заявили в МИД России. На это отреагировал экс-президент РФ и соратник Владимира Путина Дмитрий Медведев, который назвал такие действия "ответом на антироссийскую политику стран НАТО".

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Медведев также назвал снятие моратория на размещение ракет "новой реальностью" и анонсировал "новые шаги". Об этом российский чиновник написал на своей странице в сети X.

"Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является результатом антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов", — отметил он.

Скриншот | сообщение Медведева в сети X

Стоит заметить, что это сообщение Медведева стало первым с 31 июля, когда кремлевский политик пригрозил президенту США Дональду Трампу ядерным оружием. Тогда Медведев вспомнил о "мертвой руке", комментируя слова Трампа о "мертвой экономике" России и Индии.

С тех пор Дональд Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США в ответ на угрозы кремлевского политика.

РФ вышла из моратория о размещении ракет средней и малой дальности: что это значит

В понедельник, 4 августа, в МИД РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной с мораторием на развертывание ракет средней и малой дальности, ссылаясь на то, что "коллективный Запад" наращивает РМСД и размещает их в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили российские медиа.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко уже отреагировал на новые заявления МИД РФ. По его словам, выход из моратория на размещение РМСД — это "формальность".

"Россия вышла из моратория на размещение ракет средней и малой дальности — формальность, потому что они и так стояли наготове с 2019 года, когда Трамп вышел из ДРСМД из-за российского нарушения", — отметил Коваленко.

По его словам, такой шаг "ничего не изменит в балансе сил", а Россия "разве что сможет пугать "Орешником" в Беларуси".

Напомним, 31 июля Фокус выяснял, о чем говорит реакция Кремля и в частности Дмитрия Медведева на ультиматум Дональда Трампа по Украине.

2 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пошутил с Медведева, опубликовав сообщение в соцсетях, однако затем его удалил.