РФ зняла мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності: Медведєв погрожує "новими кроками"

Кремль більше не вважає себе пов'язаним із мораторієм на розміщення ракет середньої та малої дальності (РСМД) наземного базування, як заявили у МЗС Росії. На це відреагував експрезидент РФ і соратник Володимира Путіна Дмитро Медведєв, який назвав такі дії "відповіддю на антиросійську політику країн НАТО".

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Медведєв також назвав зняття мораторію на розміщення ракет "новою реальністю" і анонсував "нові кроки". Про це російський чиновник написав на своїй сторінці у мережі X.

"Заява МЗС Росії про зняття мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності є результатом антиросійської політики країн НАТО. Це нова реальність, з якою доведеться рахуватися усім нашим опонентам. Чекайте на подальші кроки", — зазначив він.

Скриншот | допис Медведєва у мережі X

Варто зауважити, що цей допис Медведєва став першим з 31 липня, коли кремлівський політик пригрозив президенту США Дональду Трампу ядерною зброєю. Тоді Медведєв згадав про "мертву руку", коментуючи слова Трампа про "мертву економіку" Росії та Індії.

Відтоді Дональд Трамп наказав вивести атомні підводні човни США у відповідь на погрози кремлівського політика.

РФ вийшла із мораторію про розміщення ракет середньої і малої дальності: що це означає

У понеділок, 4 серпня, у МЗС РФ заявили, що Росія більше не вважає себе пов’язаною із мораторієм на розгортання ракет середньої та малої дальності, посилаючись на те, що "колективний Захід" нарощує РМСД та розміщує їх у Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили російські медіа.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вже відреагував на нові заяви МЗС РФ. За його словами, вихід із мораторію на розміщення РМСД — це "формальність".

"Росія вийшла з мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності — формальність, бо вони й так стояли напоготові з 2019 року, коли Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення", — зазначив Коваленко.

За його словами, такий крок "нічого не змінить у балансі сил", а Росія "хіба що зможе лякати "Орєшніком" у Білорусі".

Нагадаємо, 31 липня Фокус з'ясовував, про що говорить реакція Кремля і зокрема Дмитра Медведєва на ультиматум Дональда Трампа щодо України.

2 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пожартував із Медведєва, опублікувавши допис у соцмережах, однак потім його видалив.