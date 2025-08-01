Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва

Дональд Трамп наказав розмістити атомні підводні човни у "відповідних регіонах". Таке рішення він ухвалив через провокаційні заяви Дмитра Медведєва.

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Президент США Дональд Трамп уважно ставиться до заяв російської сторони. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social 1 серпня.

"У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні і провокаційні заяви виявляться чимось більшим", — заявив він.

Слова російської сторони, за оцінками Трампа, дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачених наслідків.

"Сподіваюся, що цього разу такого не буде. Дякую вам за увагу до цього питання", — підсумував він.

Куди саме вирушили американські атомні субмарини, він не уточнив. Росія поки не коментувала цей крок США.

Індекс Мосбіржі різко пішов униз після повідомлення Трампа про розміщення двох ядерних підводних човнів.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо називав висловлювання Медведєва "провокаційними", але такими, що не відображають офіційну позицію Росії.

"Він не ухвалює рішень. Я не думаю, що це вплине на ситуацію. Медведєв — це не значуща фігура в російській політиці", — зауважив Рубіо.

Медведєв погрожував Штатам ядерною зброєю

Третій президент Росії пригрозив Штатам перспективою війни через ультиматум Трампа щодо нового дедлайну на досягнення миру в Україні. Медведєв заявив, що американський лідер "грає в ультиматуми", але Росія — не Ізраїль і навіть не Іран, тому погрози стають кроком до війни.

Далі він вступив у перепалку з американським сенатором Ліндсі Гремом, назвавши його і Трампа "дідусями", яким варто займатися справами в США.

"Не вам і не Трампу диктувати, коли сідати за стіл переговорів. Переговори закінчаться, коли буде досягнуто всіх цілей нашої військової операції", — писав Медведєв.

Президент США 30 липня радив російському чиновнику "притримати язик", оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію". У відповідь Медведєв згадав про "мертву руку" — систему "Периметр", радянський автоматизований комплекс управління ядерним ударом у відповідь.