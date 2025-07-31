Медведєв погрожує США війною через санкції: Трамп порадив йому "стежити за словами"

На думку соратника Путіна, кожен новий ультиматум Білого дому — це "загроза і крок до війни" зі Сполученими Штатами. Трамп же назвав Медведєва провальним колишнім російським президентом, який все ще вважає себе главою Кремля.

Related video

30 липня президент США Дональд Трамп заявив про введення мит проти Індії у 25% з 1 серпня за торговельний дисбаланс і бізнес із РФ. Також у новому пості на Truth Social він згадав Дмитра Медведєва, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, порадивши йому "притримати язик".

Дональд Трамп назвав Дмитра Медведєва "провальним президентом РФ" Фото: Скриншот

14 липня на переговорах із генсеком НАТО Марком Рютте в Білому домі Трамп заявив, що влада США запровадить вторинне мито у 100% проти торговельних партнерів РФ, якщо протягом найближчих 50 днів (до 2 вересня) не буде досягнуто згоди про мир в Україні. 29 липня Трамп скоротив термін ультиматуму до 10 днів, тобто до 8 серпня.

Дмитро Медведєв коментував це рішення в Х і зрештою поскандалив із сенатором Ліндсі Гремом, назвавши його і президента США Дональда Трампа "дідусями". Також він заявив, що кожен новий ультиматум — це "погроза і крок до війни" зі США.

Трамп санкції проти Індії запровадив і відреагував на пост Мєдєвєдєва, заявивши, що йому байдуже, що робитимуть Індія і Росія.

"Нехай вони разом розвалять свої мертві економіки, мені все одно. У нас дуже мало бізнесу з Індією, їхні мита занадто високі, одні з найвищих у світі. Точно так само Росія і США майже не ведуть бізнесу одна з одною. Давайте залишимо все як є і скажемо Медведєву, провальному колишньому президенту Росії, який все ще вважає себе президентом, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" — написав Трамп.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про перепалку між Ліндсі Гремом і Дмитром Медведєвим.

І нагадаємо, коли Дмитро Медведєв натякнув, що Росія може допомогти Ірану ядерною зброєю, президент США відреагував дуже оперативно, після чого заступник голови Радбезу РФ швидко відступився і запевнив Трампа, що Росія цього робити не збиралася.