Медведев угрожает США войной из-за санкций: Трамп посоветовал ему "следить за словами"

По мнению соратника Путина, каждый новый ультиматум Белого дома — это "угроза и шаг к войне" с Соединенными Штатами. Трамп же назвал Медведева провальным бывшим российским президентом, который все еще считает себя главой Кремля.

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30 июля президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин против Индии в 25% с 1 августа за торговый дисбаланс и бизнес с РФ. Также в новом посте на Truth Social он упомянул Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности РФ, посоветовав ему "придержать язык".

Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "провальным президентом РФ" Фото: Скриншот

14 июля на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля Трамп сократил срок ультиматума до 10 дней, то есть до 8 августа.

Дмитрий Медведев комментировал это решение в Х и в итоге поскандалили с сенатором Линдси Грэмом, назвав его и президента США Дональда Трампа "дедулями". Также он заявил, что каждый новый ультиматум — это "угроза и шаг к войне" с США.

Трамп санкции против Индии ввел и отреагировал на пост Медеведева, заявив, что ему все равно, что будут делать Индия и Россия.

"Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом. Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, провальному бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" – написал Трамп.

Напомним, Фокус подробно писал о перепалке между Линдси Грэмом и Дмитрием Медведевым.

И напомним, когда Дмитрий Медведев намекнул, что Россия может помочь Ирану ядерным оружием, президент США отреагировал очень оперативно, после чего зампред Совбеза РФ быстро пошел на попятную и заверил Трампа, что Россия этого делать не собиралась.