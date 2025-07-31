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Мир

Медведев угрожает США войной из-за санкций: Трамп посоветовал ему "следить за словами"

дмитрий медведев
Трамп назвал Дмитрия Медведева "провальным бывшим президентом" | Фото: ТАСС

По мнению соратника Путина, каждый новый ультиматум Белого дома — это "угроза и шаг к войне" с Соединенными Штатами. Трамп же назвал Медведева провальным бывшим российским президентом, который все еще считает себя главой Кремля.

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30 июля президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин против Индии в 25% с 1 августа за торговый дисбаланс и бизнес с РФ. Также в новом посте на Truth Social он упомянул Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности РФ, посоветовав ему "придержать язык".

трамп медведев пост
Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "провальным президентом РФ"
Фото: Скриншот

14 июля на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля Трамп сократил срок ультиматума до 10 дней, то есть до 8 августа.

Дмитрий Медведев комментировал это решение в Х и в итоге поскандалили с сенатором Линдси Грэмом, назвав его и президента США Дональда Трампа "дедулями". Также он заявил, что каждый новый ультиматум — это "угроза и шаг к войне" с США.

Трамп санкции против Индии ввел и отреагировал на пост Медеведева, заявив, что ему все равно, что будут делать Индия и Россия.

"Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом. Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву, провальному бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" – написал Трамп.

Напомним, Фокус подробно писал о перепалке между Линдси Грэмом и Дмитрием Медведевым.

И напомним, когда Дмитрий Медведев намекнул, что Россия может помочь Ирану ядерным оружием, президент США отреагировал очень оперативно, после чего зампред Совбеза РФ быстро пошел на попятную и заверил Трампа, что Россия этого делать не собиралась.