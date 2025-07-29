"Работайте ради США, дедули": зампред Совбеза РФ Медведев поскандалил с сенатором и Трампом на Х

Третий президент России Дмитрий Медведев ввязался в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом, который призвал Кремль сесть за стол переговоров. Медведев высмеял его и пригрозил войной.

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Оскорбительные для Грэма, президента США Дональда Трампа и США в общем посты Дмитрий Медведев, который теперь занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ, опубликовал на своем англоязычном профиле в Х.

Фото: Скриншот

Причиной перепалки стало решение Трампа сократить ультиматум России с 50 до 10-12 дней, которое он озвучил во время визита в Великобританию. Если Владимир Путин не сядет за стол переговоров – то Россию, как уточнил президент США, ожидают санкции.

Дмитрий Медведев отреагировал, заявив, что Дональд Трамп "играет с Россией в ультиматум".

"50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!" – написал Медведев.

Фото: Скриншот

На этот пост третьего президента России сенатор Линдси Грэм отреагировал сообщением, обращенным к тем в России, кто считает, что президент Трамп не настроен серьезно положить конец кровопролитию между Россией и Украиной.

"Вы и ваши клиенты скоро глубоко ошибетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров", — написал сенатор.

Но Дмитрий Медведев не оставил это заявления без ответа, назвав сенатора и, видимо, Трампа, "дедулями", которого призвал заниматься делами в США. К слову, Линдси Грэм ненамного старше Медведева. Сенатору 9 июля исполнилось 70 лет, тогда как Медведеву в сентябре исполнится 60 лет. Трампу в июне исполнилось 79 лет.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!" – написал зампред Совбеза России.

Дональд Трамп пока не отреагировал на пост Медведева.

Но, напомним, когда Дмитрий Медведев намекнул, что Россия может помочь Ирану ядерным оружием, президент США отреагировал очень оперативно, после чего зампред Совбеза РФ быстро пошел на попятную и заверил Трампа, что Россия этого делать не собиралась.

На ультиматум Трампа в 50 дней для Путина Дмитрий Медведев также отвечал постом, заявив, что "мир содрогнулся", но не "безразличная Россия".