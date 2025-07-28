Новые сроки ультиматума Трампа по Украине: РФ ответила Штатам угрозой войны

В России предостерегают Дональда Трампа от "игры в ультиматумы", считая это шагом к войне. Украина приветствует послание США о "мире с РФ через силу".

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Президент США Дональд Трамп 28 июля назвал новый дедлайн на достижение мирного соглашения России и Украины. На ультиматум отреагировал замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пригрозив перспективой войны.

Трамп действительно теряет терпение в процессе переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу установления мира в Украине. Трамп может сократить 50-дневный срок до 10 или 12-дневного.

Российский чиновник считает, что американский лидер "играет в ультиматумы" и должен помнить две вещи: Россия — не Израиль и даже не Иран и второе — каждый новый ультиматум является угрозой и шагом к войне.

"Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной [Штатами]. Не идите по пути Сонного Джо (так часто Трамп и его сторонники называли 46-го президента США Джо Байдена, — ред.)", — подчеркнул Медведев.

В Кремле не комментировали новое заявление президента США.

Трамп сокращает ультиматум Путину: что произошло?

Президент США на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Turnberry в Шотландии объявил о сокращении срока ультиматума России о перемирии в Украине до 10-12 дней вместо изначальных 50 дней.

Трамп признался, что "очень разочаровался в Путине" и больше не заинтересован в разговорах с ним.

Реакции на ультиматум Трампа

Кроме Медведева, на новую инициативу Трампа отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Чиновник поблагодарил его за твердую позицию и четкое послание о "мире с РФ с помощью силы".

"Путин понимает только силу, это четко и громко донесено. Этот принцип полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский", — отметил глава ОП.

После заявления Трампа о сокращении ультиматума России по Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что именно в его стране "накроют стол мира".

"Эта кровопролитная война должна закончиться. Как переговорный стол накрыли в Стамбуле, так и стол мира накроют в Турции", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ожидает ответа Москвы по поводу встречи с Путиным.

В Кремле ранее признавали, что встречу с Украиной на высшем уровне сложно организовать за месяц. Переговоры двух президентов должны поставить точку в войне.