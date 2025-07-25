Переговоры по Украине: в Кремле объяснили, встретится ли Путин с Зеленским в конце августа

Встреча Украины и РФ на уровне первых лиц должна поставить точку в завершении войны. Россия пока пытается понять, что обсуждать.

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Встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сложно будет организовать в течение 30 дней. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Фактическая встреча первых лиц Украины и РФ должна поставить точку в завершении полномасштабной войны в Украине и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне, сообщил Песков.

Делать наоборот невозможно и столь сложный процесс пройти за месяц вряд ли удастся, считает пресс-секретарь Путина.

Кроме этого, проекты мирных меморандумов России и Украины диаметрально противоположны и сблизить их в одночасье не получится. Впереди предстоит сложная работа, заключил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский показывает готовность к переговорам с Путиным и может встретиться с ним "хоть завтра", говорили в Министерстве иностранных дел Украины.

Итоги третьего раунда переговоров Украины и РФ 25 июля

Отметим, что третий раунд мирных переговоров во дворце Чираган в Стамбуле завершился 24 июля. Беседы чиновников продлились меньше часа.

Российской стороне предлагали провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Украина также настаивала на полном и безоговорочном прекращении огня и прогресса в освобождении военнопленных и гражданских, в том числе детей.

В Москве считают, что перед встречей Зеленского и Путина надо проработать условия соглашения и понять, что обсуждать. На встрече двух президентов следует поставить точку и подписать итоговое соглашение.

Напомним, в составе делегации Украины на переговорах в Стамбуле было 13 топ-чиновников. Возглавил группу секретарь СНБО Рустем Умеров.

Перед началом третьего раунда переговоров российская сторона заявила о том, что будет добиваться своих интересов.