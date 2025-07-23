Сегодня пройдет третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле: кто вошел в состав делегаций

Украину на переговорах с Россией представят 14 топ-чиновников, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Российская сторона не меняла представителей и заявляет о намерении "выполнить все задачи в Украине".

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией. Об этом говорится в президентском указе №539/2025.

Делегацию переговорщиков возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. В ее состав войдут 13 заместителей глав Министерства иностранных дел, Офиса президента, Генштаба ВСУ, СБУ и разведки:

Александр Бевз, советник руководителя Офиса Президента;

Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил ВСУ;

Сергей Кислица, первый заместитель Министра иностранных дел;

Юрий Колбаса, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны;

Георгий Кузьмичев, офицер протокола Аппарата Главнокомандующего ВСУ;

Олег Луговский, первый заместитель главы Службы внешней разведки;

Евгений Острянский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Поклад, заместитель главы Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Фомин, заместитель начальника управления международного и операционного права Генштаба ВСУ;

Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

В указе Зеленского датой переговоров в Стамбуле отмечено сегодня, 23 июля. Москва эту дату официально не подтверждала. О планах начать переговоры в среду рассказывали два источника агентства "Интерфакс", знакомые с ходом подготовки.

Турецкий источник "РИА Новости" заявил, что третий раунд переговоров РФ и Украины может начаться в 19.00 по турецкому времени (совпадает с киевским, — ред.) во дворце Чираган. Однако дату и время еще уточняют.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции также пишут о начале встреч в 19:00 по турецкому времени.

Документ наделяет главу делегации следующими правами:

менять состав делегации по согласованию с президентом Украины;

привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов.

утверждать директивы делегации для участия в переговорах с международными партнерами и представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира.

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле останется прежним, сообщил телеканал RT.

В нее входят четыре основных члена переговорной группы:

Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин. Курирует вопросы отношений со странами СНГ.

начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

Также в российском списке есть четыре эксперта:

первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин (в Москве его считают сильнейшим переговорщиком);

директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук;

замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;

замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Напомним, перед третьим раундов переговоров в Стамбуле Москва уже заявила о намерении добиваться своих интересов и выполнить все задачи в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее высмеял статус Владимира Мединского.