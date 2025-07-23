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Сегодня пройдет третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле: кто вошел в состав делегаций

Рустем Умеров и ранее участвовал в переговорах с Россией
Рустем Умеров и ранее участвовал в переговорах с Россией | Фото: Getty Images

Украину на переговорах с Россией представят 14 топ-чиновников, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Российская сторона не меняла представителей и заявляет о намерении "выполнить все задачи в Украине".

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией. Об этом говорится в президентском указе №539/2025.

Делегацию переговорщиков возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. В ее состав войдут 13 заместителей глав Министерства иностранных дел, Офиса президента, Генштаба ВСУ, СБУ и разведки:

  • Александр Бевз, советник руководителя Офиса Президента;
  • Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил ВСУ;
  • Сергей Кислица, первый заместитель Министра иностранных дел;
  • Юрий Колбаса, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны;
  • Георгий Кузьмичев, офицер протокола Аппарата Главнокомандующего ВСУ;
  • Олег Луговский, первый заместитель главы Службы внешней разведки;
  • Евгений Острянский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  • Александр Поклад, заместитель главы Службы безопасности Украины;
  • Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны;
  • Андрей Фомин, заместитель начальника управления международного и операционного права Генштаба ВСУ;
  • Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
  • Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

В указе Зеленского датой переговоров в Стамбуле отмечено сегодня, 23 июля. Москва эту дату официально не подтверждала. О планах начать переговоры в среду рассказывали два источника агентства "Интерфакс", знакомые с ходом подготовки.

Турецкий источник "РИА Новости" заявил, что третий раунд переговоров РФ и Украины может начаться в 19.00 по турецкому времени (совпадает с киевским, — ред.) во дворце Чираган. Однако дату и время еще уточняют.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции также пишут о начале встреч в 19:00 по турецкому времени.

Документ наделяет главу делегации следующими правами:

  • менять состав делегации по согласованию с президентом Украины;
  • привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов.
  • утверждать директивы делегации для участия в переговорах с международными партнерами и представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира.

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле останется прежним, сообщил телеканал RT.

В нее входят четыре основных члена переговорной группы:

  • Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин. Курирует вопросы отношений со странами СНГ.
  • начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
  • замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

Также в российском списке есть четыре эксперта:

  • первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин (в Москве его считают сильнейшим переговорщиком);
  • директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук;
  • замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
  • замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Напомним, перед третьим раундов переговоров в Стамбуле Москва уже заявила о намерении добиваться своих интересов и выполнить все задачи в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее высмеял статус Владимира Мединского.