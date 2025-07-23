Сегодня пройдет третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле: кто вошел в состав делегаций
Украину на переговорах с Россией представят 14 топ-чиновников, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Российская сторона не меняла представителей и заявляет о намерении "выполнить все задачи в Украине".
Президент Украины Владимир Зеленский назначил состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с Россией. Об этом говорится в президентском указе №539/2025.
Делегацию переговорщиков возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. В ее состав войдут 13 заместителей глав Министерства иностранных дел, Офиса президента, Генштаба ВСУ, СБУ и разведки:
- Александр Бевз, советник руководителя Офиса Президента;
- Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил ВСУ;
- Сергей Кислица, первый заместитель Министра иностранных дел;
- Юрий Колбаса, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны;
- Георгий Кузьмичев, офицер протокола Аппарата Главнокомандующего ВСУ;
- Олег Луговский, первый заместитель главы Службы внешней разведки;
- Евгений Острянский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Александр Поклад, заместитель главы Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны;
- Андрей Фомин, заместитель начальника управления международного и операционного права Генштаба ВСУ;
- Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
- Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.
В указе Зеленского датой переговоров в Стамбуле отмечено сегодня, 23 июля. Москва эту дату официально не подтверждала. О планах начать переговоры в среду рассказывали два источника агентства "Интерфакс", знакомые с ходом подготовки.
Турецкий источник "РИА Новости" заявил, что третий раунд переговоров РФ и Украины может начаться в 19.00 по турецкому времени (совпадает с киевским, — ред.) во дворце Чираган. Однако дату и время еще уточняют.
Ряд украинских СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции также пишут о начале встреч в 19:00 по турецкому времени.
Документ наделяет главу делегации следующими правами:
- менять состав делегации по согласованию с президентом Украины;
- привлекать для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников и экспертов.
- утверждать директивы делегации для участия в переговорах с международными партнерами и представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира.
Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле останется прежним, сообщил телеканал RT.
В нее входят четыре основных члена переговорной группы:
- Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин. Курирует вопросы отношений со странами СНГ.
- начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
- замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин.
Также в российском списке есть четыре эксперта:
- первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин (в Москве его считают сильнейшим переговорщиком);
- директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук;
- замначальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
- замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.
Напомним, перед третьим раундов переговоров в Стамбуле Москва уже заявила о намерении добиваться своих интересов и выполнить все задачи в Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее высмеял статус Владимира Мединского.