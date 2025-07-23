Сьогодні відбудеться третій раунд переговорів України та РФ у Стамбулі: хто увійшов до складу делегацій
Україну на переговорах із Росією представлять 14 топчиновників, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Російська сторона не змінювала представників і заявляє про намір "виконати всі завдання в Україні".
Президент України Володимир Зеленський призначив склад української делегації для третього раунду переговорів із Росією. Про це йдеться в президентському указі №539/2025.
Делегацію переговірників очолить секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров. До її складу увійдуть 13 заступників глав Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Генштабу ЗСУ, СБУ та розвідки:
- Олександр Бевз, радник керівника Офісу Президента;
- Олександр Дяков, заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил ЗСУ;
- Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ;
- Юрій Колбаса, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в секторі безпеки і оборони;
- Георгій Кузьмічов, офіцер протоколу Апарату Головнокомандувача ЗСУ;
- Олег Луговський, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
- Євген Острянський, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
- Олександр Поклад, заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;
- Андрій Фомін, заступник начальника управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ;
- Олексій Шевченко, заступник начальника Генштабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
- Євген Шинкарьов, заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.
В указі Зеленського датою переговорів у Стамбулі зазначено сьогодні, 23 липня. Москва цієї дати офіційно не підтверджувала. Про плани почати переговори в середу розповідали два джерела агентства "Інтерфакс", знайомі з ходом підготовки.
Турецьке джерело "РИА Новости" заявило, що третій раунд переговорів РФ і України може розпочатися о 19.00 за турецьким часом (збігається з київським, — ред.) в палаці Чираган. Однак дату і час ще уточнюють.
Низка українських ЗМІ з посиланням на адміністрацію президента Туреччини також пишуть про початок зустрічей о 19:00 за турецьким часом.
Документ наділяє главу делегації такими правами:
- змінювати склад делегації за погодженням із президентом України;
- залучати для забезпечення роботи делегації працівників держорганів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів.
- затверджувати директиви делегації для участі в переговорах із міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі залишиться колишнім, повідомив телеканал RT.
До неї входять чотири основні члени переговорної групи:
- Глава делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник голови МЗС Михайло Галузін. Курирує питання відносин із країнами СНД.
- начальник Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков.
- заступник міністра оборони Російської Федерації Олександр Фомін.
Також у російському списку є чотири експерти:
- перший заступник начальника інформації управління Генштабу ЗС РФ Олександр Зорін (у Москві його вважають найсильнішим переговірником);
- директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук;
- заступник начальника управління президента РФ із держполітики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська;
- заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Віктор Шевцов.
Нагадаємо, перед третім раундом переговорів у Стамбулі Москва вже заявила про намір домагатися своїх інтересів і виконати всі завдання в Україні.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше висміяв статус Володимира Мединського.