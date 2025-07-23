Сьогодні відбудеться третій раунд переговорів України та РФ у Стамбулі: хто увійшов до складу делегацій

Україну на переговорах із Росією представлять 14 топчиновників, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Російська сторона не змінювала представників і заявляє про намір "виконати всі завдання в Україні".

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Президент України Володимир Зеленський призначив склад української делегації для третього раунду переговорів із Росією. Про це йдеться в президентському указі №539/2025.

Делегацію переговірників очолить секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров. До її складу увійдуть 13 заступників глав Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Генштабу ЗСУ, СБУ та розвідки:

Олександр Бевз, радник керівника Офісу Президента;

Олександр Дяков, заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил ЗСУ;

Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ;

Юрій Колбаса, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в секторі безпеки і оборони;

Георгій Кузьмічов, офіцер протоколу Апарату Головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євген Острянський, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад, заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Фомін, заступник начальника управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ;

Олексій Шевченко, заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов, заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

В указі Зеленського датою переговорів у Стамбулі зазначено сьогодні, 23 липня. Москва цієї дати офіційно не підтверджувала. Про плани почати переговори в середу розповідали два джерела агентства "Інтерфакс", знайомі з ходом підготовки.

Турецьке джерело "РИА Новости" заявило, що третій раунд переговорів РФ і України може розпочатися о 19.00 за турецьким часом (збігається з київським, — ред.) в палаці Чираган. Однак дату і час ще уточнюють.

Низка українських ЗМІ з посиланням на адміністрацію президента Туреччини також пишуть про початок зустрічей о 19:00 за турецьким часом.

Документ наділяє главу делегації такими правами:

змінювати склад делегації за погодженням із президентом України;

залучати для забезпечення роботи делегації працівників держорганів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів.

затверджувати директиви делегації для участі в переговорах із міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі залишиться колишнім, повідомив телеканал RT.

До неї входять чотири основні члени переговорної групи:

Глава делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник голови МЗС Михайло Галузін. Курирує питання відносин із країнами СНД.

начальник Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков.

заступник міністра оборони Російської Федерації Олександр Фомін.

Також у російському списку є чотири експерти:

перший заступник начальника інформації управління Генштабу ЗС РФ Олександр Зорін (у Москві його вважають найсильнішим переговірником);

директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук;

заступник начальника управління президента РФ із держполітики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська;

заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Віктор Шевцов.

Нагадаємо, перед третім раундом переговорів у Стамбулі Москва вже заявила про намір домагатися своїх інтересів і виконати всі завдання в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше висміяв статус Володимира Мединського.