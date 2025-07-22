Складні теми: у Кремлі відповіли, чого чекати Україні від третього раунду переговорів із РФ

За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, Москва має намір домагатися своїх інтересів і виконати всі завдання, які окупанти "ставили перед собою із самого початку".

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Якихось серйозних домовленостей навряд чи буде досягнуто, оскільки це навряд чи можливо в нинішній ситуації, цитує спікера президента РФ Дмитра Пєскова Telegram-канал ТАСС.

За його словами, тема українського врегулювання настільки складна, що домовленості про обміни або про повернення тіл загиблих — це вже результативність.

"Ми маємо намір домагатися наших інтересів. Ми маємо намір забезпечити наші інтереси і виконати ті завдання, які ми ставили перед собою від самого початку", — заявив він.

Пєсков також повідомив, що перш ніж говорити про можливість зустрічей Росії та України на високому і вищому рівнях, належить багато попрацювати, а терміни можливого виходу на домовленості щодо українського врегулювання "залежать від безлічі факторів".

Він додав, що Росії та Україні під час переговорів доведеться обговорити складні теми, зокрема проєкти меморандумів щодо врегулювання.

Коли відбудуться переговори, у Кремлі мають намір повідомити, коли буде ухвалено рішення. Не виключено, що вони відбудуться цього тижня.

"Голос" Путіна звинуватив Захід у тому, що той "гне лінію на ескалацію напруженості, зокрема ядерної", тому Москва формулює завдання для забезпечення безпеки. Водночас на сьогодні немає передумов для проведення саміту лідерів країн "ядерної п'ятірки" (Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція).

Кремль поки що не називає дату нової зустрічі в Стамбулі, однак у ЗМІ промайнула інформація про те, що її проведення планується в період із 21 до 27 липня. ТАСС писало про те, що її заплановано на 24 липня, а президент України Володимир Зеленський називав датою зустрічі 23 липня.

Раніше Фокус писав, що третій раунд ініціював новопризначений секретар РНБО Рустем Умеров. Головними темами зустрічі з Росією будуть обмін полоненими, повернення українських дітей і припинення вбивств. Також потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити дійсно тривалий мир.