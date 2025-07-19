"Україна готова": Умєров запропонував Росії зустріч наступного тижня, — Зеленський (відео)
Глава держави вважає, що переговорну динаміку з Росією потрібно збільшувати, а самим росіянам "потрібно перестати ховатися від рішень".
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров запропонував російській стороні новий раунд переговорів наступного тижня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Переговорну динаміку потрібно збільшувати. Треба робити все, щоб домогтися припинення вогню. І російській стороні потрібно перестати ховатися від рішень", — сказав глава держави.
Головними темами зустрічі з Росією будуть обмін полоненими, повернення українських дітей і припинення вбивств. Також потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити справді тривалий мир.
"Україна готова до такої зустрічі", — сказав президент.