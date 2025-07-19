"Украина готова": Умеров предложил России встречу на следующей неделе, — Зеленский (видео)

Глава государства считает, что переговорную динамику с Россией нужно увеличивать, а самим россиянам "нужно перестать прятаться от решений".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений", — сказал глава государства.

Главными темами встречи с Россией будут обмен пленными, возвращение украинских детей и прекращение убийств. Также нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить действительно продолжительный мир.

"Украина готова к такой встрече", — сказал президент.