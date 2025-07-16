В Кремле призвали "всех" давить на Украину, чтобы вернуться за стол переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что партнеры, а особенно США, давят на украинское руководство. По его словам, в Киеве слова поддержки воспринимают как "сигнал к войне".

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Во время брифинга Пескова спросили, есть ли возможность договориться с партнерами о давлении на Украину, чтобы она вернулась к мирным переговорам. Он ответил, что на это РФ и рассчитывает, как передали 16 июля в российском "Интерфаксе".

"Мы всех призываем это сделать, в этом случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", — заявил спикер Владимира Путина.

Он также выразил недовольство тем, как якобы Украина воспринимает поддержку со стороны партнеров.

"Сейчас это выглядит так, что все слова поддержки в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны", — подчеркнул Песков.

Как США давят на РФ

14 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что поставит в Украину 17 систем Patriot. Кроме того, он достиг договоренности с союзниками по НАТО, что американское вооружение будут оплачивать Европа и Канада. То есть американцы продолжат вооружение Украины, но за счет международных партнеров. Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитакер это назвал "четким сигналом Путину".

Также Трамп раскритиковал Путина, за то что тот обстреливал Украину после "очень приятных разговоров". Он отметил, что отправит "много оружия всех видов", которое немедленно доставят туда, где идет война. Республиканец выдвинул Кремлю ультиматум: бои должны закончиться за 50 дней, если же соглашения не будет — Вашингтон введет жесткие вторичные тарифы.

Напомним, на ультиматум от президента США Дональда Трампа уже отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заверил, что России безразлично.

Также на заявление Трампа ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что ранее американский лидер рассчитывал закончить войну за 24 часа и 100 дней. Чиновник предположил, что на республиканца оказывают "непристойное давление" страны ЕС и руководство НАТО, а войну в Украине представил как средство защиты национальных интересов России.