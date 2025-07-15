"Заключил соглашение с НАТО": США больше не будут предоставлять Украине вооружение бесплатно (видео)

Соединенные Штаты Америки прекращают оказывать безвозмездную военную помощь, но продолжат вооружать Украину за счет международных партнеров, в частности — государств Европейского Союза.

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Президент США Дональд Трамп достиг соответствующей договоренности с союзниками по НАТО, заявил в эфире Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, в соответствии с которым Европа и Канада платят за вооружение, а США его производят", — сказал Уитакер.

Он также отметил, что это решение является четким сигналом для президента России Владимира Путина.

"Это четкий сигнал Путину: мы дали тебе шанс на мир. Президент Трамп — миротворец. Но если ты хочешь войны — мы вооружим Украину, а Европа это оплатит", — подчеркнул Уитакер.

Зеленский о сотрудничестве США и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и узнал о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами по продолжению и укреплению поддержки Украины.

"Мы ценим готовность предоставить дополнительные "петриоты", и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будет поставка другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пообещал передать Украине 17 систем Patriot.

Фокус также писал о том, что Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум.